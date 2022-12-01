تستمر لـ6 أيام.. تفاصيل برنامج زيارة بابا الفاتيكان للكونغو وجنوب السودان

نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، اليوم الخميس، برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، والتي تبدأ في 31 يناير وتستمر حتى 5 فبراير 2023.

وبحسب موقع “أخبار الفاتيكان”، يغادر البابا فرنسيس مطار فيوميتشينو الدولي في روما صباح الثلاثاء الموافق 31 يناير، عند الساعة الثامنة إلا خمس دقائق ويصل مطار (ندجيلي) الدولي في كينشاسا عند الثالثة عصرا حيث يجري الاستقبال الرسمي.

وعند الرابعة والنصف، تجري مراسم الاستقبال في (قصر الأمة) حيث سيقوم بزيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية في (القاعة الرئاسية) في قصر الأمة، كما وسيلتقي عند الخامسة والنصف السلطات والمجتمع المدني والسلك الديبلوماسي في حديقة القصر".

ويوم الأربعاء الأول من فبراير، يترأس البابا القداس الإلهي في مطار (ندولو) في كينشاسا عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويلتقي عند الرابعة والنصف عصرا الضحايا من شرق البلاد وذلك في مقر السفارة البابوية حيث سيكون له لقاء أيضا عند السادسة والنصف مساء مع ممثلي بعض الهيئات الخيرية".

ويوم الخميس الثاني من فبراير، يلتقي البابا فرنسيس عند التاسعة والنصف صباحًا الشباب ومعلمي التعليم المسيحي وذلك في (استاد الشهداء) في كينشاسا".

وعند الرابعة والنصف عصرا، سيكون هناك لقاء صلاة مع الكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين في كاتدرائية (سيدة الكونغو) في كينشاسا. كما وسيكون للبابا فرنسيس "لقاء خاص عند السادسة والنصف مساء مع أعضاء الرهبنة اليسوعية، وذلك في مقر السفارة البابوية".

ويوم الجمعة الثالث من فبراير، يلتقي قداسة البابا فرنسيس الأساقفة عند الساعة الثامنة والنصف صباحا في مقر مجلس الأساقفة في كينشاسا، ومن ثم ستجري مراسم الوداع في مطار (ندجيلي) الدولي حيث سيغادر الأب الأقدس عند العاشرة والدقيقة الأربعين متوجهًا إلى جوبا.

زيارة جنوب السودان

ويقوم البابا فرنسيس بزيارة جنوب السودان مع رئيس أساقفة كانتربوري ومنسق الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا، وسيصل إلى مطار جوبا الدولي عند الساعة الثالثة عصرا حيث ستجري مراسم الاستقبال.

ويقوم عند الساعة الرابعة إلا ربعًا بزيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي، وسيلتقي من ثمّ نواب رئيس الجمهورية.

وعند الخامسة عصرا، سيلتقي الأب الأقدس السلطات والمجتمع المدني والسلك الديبلوماسي في حديقة القصر الرئاسي.

أما يوم السبت الرابع من فبراير، فسيلتقي البابا فرنسيس عند الساعة التاسعة صباحا الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين وذلك في كاتدرائية القديسة تريزا في جوبا. وسيكون له لقاء خاص عند الحادية عشرة صباحا مع أعضاء الرهبنة اليسوعية، وذلك في مقر السفارة البابوية.

وعند الرابعة والنصف عصرا سيلتقي البابا فرنسيس النازحين الداخليين في “قاعة الحرية” في جوبا وعند الساعة السادسة مساء ستكون هناك صلاة مسكونية عند ضريح جون قرنق.

ويختتم البابا زيارته صباح يوم الأحد الخامس من فبراير، حيث سيترأس القداس عند ضريح (جون قرنق) يعقب ذلك مراسم الوداع في مطار جوبا الدولي.