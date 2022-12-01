بالتزامن مع مبادرة «المتحدة».. كيف تُكرم شركائك في النجاح وعملائك المخلصين؟

مع قرب بداية العام الجديد 2023، يعد ذلك وقتًا رائعًا للتفكير في العام الماضي من عملك والتفكير في جميع العملاء المخلصين الذين ساعدوك على نمو ونجاح مشروعك.

إنه أيضًا الوقت المثالي لوضع خطة لمكافأة العملاء على ولائهم وتشجيعهم على العودة مرة أخرى في عام 2023 وما بعده.

وبالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، إليك بعض الطرق البسيطة وغير المكلفة لمساعدتك على تطوير ولاء العملاء وتوسيع نطاقه..

احتفل بعملائك

يحب الجميع الاعتراف بمساهماتهم، لا يختلف عملاؤك، اعرض عميل الأسبوع أو الشهر، شخص ساعدك حقًا في تنمية نشاطك التجاري على موقع الويب الخاص بك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في بريدك الإلكتروني التالي.

ضع تسجيلًا في واجهة متجرك أو مكتبك لإبراز هذا العميل، سيقطع هذا التقدير شوطًا طويلاً نحو تشجيع العملاء الآخرين الذين يحبون عملك على المشاركة بشكل أكبر في نجاحك أيضًا.

اطلب آراء العملاء

الجميع يقدر أن يطلب منهم رأيهم، بصفتك معجبًا بعملك، سيزودك عملاؤك بآراء مستنيرة قد تكون مفيدة في تحديد خدمة جديدة لإصدارها أو عنصر قائمة لتقديمه، أو تكتيك تسويقي لتجربته.

أرسل استبيانًا إلى عملائك المخلصين لطرح آرائهم، تأكد من توضيح أنك تسألهم لأنهم مثل هؤلاء المتابعين الكرام.

يمكنك حتى أن تطرح عليهم بعض الأسئلة شخصيًا أو أن يكون لديك استبيان جاهز لملئه في المرة القادمة التي يزورون فيها متجرك، أيًا كانت الطريقة التي تطلب بها التعليقات تأكد من أنك تأخذ مدخلاتهم على محمل الجد.

إذا أخذوا الوقت الكافي لتزويدك بالتعليقات فمن مسؤوليتك أخذ نصائحهم إلى القلب.

دعوة العملاء لحدث خاص

وعلى غرار منح العملاء حق الوصول الأول إلى منتج جديد، يمكن أن تكون دعوة العملاء إلى حدث خاص طريقة رائعة لنشر بعض النوايا الحسنة الإيجابية وجعل الناس يتحدثون عن عملك.

ويمكنك عقد مناسبة خيرية لدعم المجتمع المحلي أو حدث احتفال لقضاء عطلة، شجع عملائك على جلب الأصدقاء والعائلة أيضًا، فقد يؤدي ذلك إلى تقديم جمهور جديد تمامًا لعملك.