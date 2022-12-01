بدء توافد النجوم العرب على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر (صور)

بدأ نجوم الفن من الوطن العربي التوافد على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية.

وتواجد أيضا عدد من صناع الأعمال السينمائية المشاركة في النسخة الثانية من المهرجان.

وحرص الصناع الأجانب أيضا على التقاط الصور التذكارية.

وانطلق، منذ قليل، مهرجان البحر الأحمر فى دورته الثانية التى تستمر حتى يوم 10 ديسمبر الجارى، وهو المهرجان الذى يكرم الممثل والمنتج الهندى الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة فى صناعة الأفلام، والنجمة يسرا، فيما يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

تشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى العديد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمى الأول لفيلم "الخلاط +" للمخرج فهد العمارى المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفى فيلم "ع مفرق طريق" للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمى الأول لفيلمها الكوميدى والرومانسى.

فيما يعرض فيلم "جنيات إنشرين"، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن ماكدونا، فبعد صداقة ممتدة، يتوقّف مزارع الألبان بادريك (كولين فاريل) عند كوخ يقيم فيه صديقه الموسيقي كولم (بريندان جليسون) ليصحبه إلى المقهى، وعندها يخبره كولم فجأة أن صداقتهما قد انتهت.

كما يعرض فيلم "العظام وكلّ شيء" يروي المخرج لوكا غوادانيينو قصة مارين، وهي شابة تعيش على هامش المجتمع، الفيلم من بطولة تايلور راسل وتيموثي شالاميت، وكان عرضه العالمي الأوّل في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي لهذا العام، حيث فاز غوادانيينو بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج، وفازت راسل بجائزة مارسيلو ماستروياني.

يشارك في المهرجان أيضا فيلم الدراما الكورية "السمسار" الذي يستمد أحداثه من ظاهرة "صناديق الأطفال"؛ حيث يقوم البعض بترك الأطفال حديثي الولادة غير المرغوب بهم في صناديق أمام الكنائس لتتبناهم عائلات أخرى، وهو من إخراج وتأليف هيروكاز، وكوري إيدا.