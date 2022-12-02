الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة «المتحدة».. كيف تنمي موهبة ممارسة تمارين القوة عند طفلك؟

رعاية المواهب
رعاية المواهب

مثلما يحتاج البالغون إلى بناء أساس لتدريب القوة مع تمارين متوازنة وشكل وحركة مناسبين، يحتاج الأطفال أيضًا إلى ممارسة استراتيجيات تتناسب مع أعمارهم ومستويات لياقتهم البدنية.

تصف دراسة عام 2015 من قبل Lloyd et al خطة تُعرف باسم نموذج الشباب المركب، والتي توفر تقدمًا مناسبًا للمهارات الخاصة بالمهارات الحركية الأساسية، والقوة العضلية، والقدرة النفسية الحركية، ومهارات خاصة بالرياضة للأطفال بدءًا من سن الثانية.

المرحلة 1: الأعمار من 2 إلى 4 سنوات
بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعاية المواهب في هذه المرحلة المبكرة، يتعلم الأطفال فقط المهارات الحركية الأساسية ويبنون المسارات العصبية والعضلية التي يحتاجونها لتنسيق الحركات.

من المهم أيضًا في هذا العمر جعل الحركة والتمرين تجربة إيجابية واجتماعية.

المرحلة الثانية: الأعمار من 5 إلى 12 عامًا
خلال المرحلة المتوسطة يجب تعريف الأطفال على رياضات وأنشطة متعددة.

أبرزها «دايما عامر».. خبير تعليمي: نحتاج رعاية رجال الأعمال لاكتشاف المواهب

قد يكون التركيز على واحد فقط أمرًا مغريًا، ولكنه قد يؤدي إلى الإرهاق والملل وإصابات الحركة المتكررة، هذا هو الوقت المناسب لتعليم الأطفال المهارات الأساسية للحركة والخفة والقوة والتحمل والتضخم، بالإضافة إلى مهارات رياضية محددة.

هذا هو الوقت الذي يمكنك فيه بدء تدريب القوة الأساسي.

المرحلة 3: الأعمار من 13 إلى 20 عامًا
في المرحلة الثالثة يمكن للمراهقين الحصول على تدريب أكثر تقدمًا للقوة والتكييف، ولكن يجب أيضًا التركيز على التنشئة الاجتماعية، وبناء احترام الذات، وتطوير تمرين أو روتين رياضي منتظم ومتسق.

إن التأكيد على أهمية النشاط المنتظم يطور موقفًا ينتقل إلى مرحلة البلوغ ويجهز المراهقين لعيش أنماط حياة نشطة وصحية.

من المهم أن نتذكر أنه لا يمكن استخدام نهج مقاس واحد يناسب الجميع مع الأطفال لأنه في أي فئة عمرية ستكون هناك مواهب وقدرات ومعدلات نضج مختلفة.

هل حقا تدريب القوة في سن 5؟
هذا ما يقوله الخبراء.

لا يحتاج الأطفال إلى رفع الأثقال أو تعلم أي حركات معقدة قبل سن الخامسة.

ولكن خلال المرحلة الثانية يمكنك البدء في تقديم تمارين القوة وتمارين أخرى أكثر استهدافًا لتحسين التكييف والحركة واللياقة البدنية بشكل عام.

بالتزامن مع مبادرة رعاية المواهب.. 5 أساليب رقص للفتيات والعمر المناسب للبدء

تمارين القوة اطفال حركة الجسم رعاية المواهب مبادرة الشركة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

مجلس الوزراء ينفى استخدام أموال الأوقاف لتنفيذ المشروعات القومية

ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية وذخائر بسوهاج

ضبط متهم بحوزته قرابة 18 ألف قرص مخدر فى سوهاج

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

«من غير هدوم».. ضبط مضطرب نفسيًا روع الطلبة فى مدرسة بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس