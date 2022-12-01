بيانات حكومية: انخفاض مؤشرات التضخم.. وتوقعات إيجابية بتحسن الاقتصاد الأمريكى

أظهرت بيانات حكومية أن مقياس التضخم الأمريكي الذي يتم مراقبته عن كثب انخفض في أكتوبر، مع انخفاض تكاليف السلع، بينما ظل الإنفاق مرنًا.

ورحبت الإدارة الأمريكية، بالأخبار الجديدة حول التضخم، بعد يوم من إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أنه قد يكون الوقت قريبًا حملة قوية لتهدئة الاقتصاد، على الرغم من أنه يؤكد أن التضخم "لا يزال مرتفعًا للغاية" في الوقت الحالي، بحسب فرانس برس.

فيما يركز البنك المركزي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي؛ لأنه يعكس الإنفاق الفعلي للمستهلكين، بما في ذلك التحولات إلى العناصر الأقل تكلفة، على عكس مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة.

وعلى أساس شهري، استقر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 0.3 %.

وقالت وزارة التجارة، إنه بينما كان هناك ارتفاع طفيف في أسعار السلع مثل البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى، فإن هذا قابله جزئيًا "انخفاضات واسعة النطاق في أسعار السلع المعمرة".

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 5.0 % في أكتوبر، على أساس سنوي، متراجعًا أيضًا عن السابق.

في الوقت الذي تكافح فيه العائلات الأمريكية ارتفاع التكاليف، والتي تفاقمت بسبب المشكلات اللوجستية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا ، شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في جهد قوي لتهدئة الطلب.

ورفعت سعر الإقراض القياسي ست مرات هذا العام، بما في ذلك أربع زيادات حادة في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة، مع ظهور آثار تتدفق الآن عبر أكبر اقتصاد في العالم.

وقد تؤدي البيانات الأخيرة إلى بعض الإرجاء، لكن الخبيرة الاقتصادية روبيلا فاروقي من High Frequency Economics حذرت اليوم الخميس، من إجراءات التضخم التي تظل أعلى بكثير من الهدف وتدعم ارتفاع الأسعار إلى المنطقة التقييدية.