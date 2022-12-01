الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يقرر إحالة وقائع مخالفات تقرير الأتوبيس الطائر للتحقيق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إحالة وقائع المخالفات الواردة بتقرير لجنة الأتوبيس الطائر التى تم تشكيلها برقم 273 لسنة 2022 للتحقيق من خلال الشئون القانونية بالمحافظة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة المختصة، سواء كانت النيابة العامة أو النيابة الإدارية طبقًا لحالة كل واقعة بعد قيام اللجنة بالتفتيش المفاجئ داخل عدد من الإدارات بمقر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو. 

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع أعضاء لجنة الأتوبيس الطائر برئاسة العميد أحمد عز مدير عام الأمن بالمحافظة، وتأكيداً للتواصل الجماهيرى المستمر بالتفاعل مع أى شكاوى أو معلومات واردة تؤثر على مستوى أداء المواقع الخدمية، وثقة المواطن فيها. 

واستمع اللواء أشرف عطية لنتائج الزيارة المفاجئة للجنة لمركز ومدينة كوم أمبو، والتى رصدت عددا من المخالفات الإدارية والمالية والجنائية. 

وكشف محافظ أسوان عن أن إيفاد لجان الأتوبيس الطائر لمواقع الخدمات يستهدف الوقوف على حقيقة الشكاوى الواردة من المواطنين الشرفاء للمحافظ على أرض الواقع بعد فرزها وتجميعها، والتأكد من عدم وجود دعاوى كيدية، ثم التفتيش على القطاعات والإدارات المختصة دون استثناء. 

وأكد اللواء أشرف عطية أن نتائج هذه اللجان تعتبر بمثابة إنذار للجميع، لأنها سيترتب عليها إجراء حركة تنقلات للقيادات المحلية حيث لن يسمح بوجود مسئول لديه قصور فى أداء واجباته الوظيفية، ومهامه المنوطة له تجاه تقديم كل الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب. 

وشدد عطية على أن هذه المبادرة من المحافظة تأتى لمواجهة الفساد المالى والإدارى بكل أشكاله وصوره، مع القضاء على بؤر الإهمال والتراخى بالمواقع الخدمية المختلفة لتلافى كل السلبيات أولاً بأول.

ولفت إلى أنه سيتم الاستمرار فى الزيارات المفاجئة للجنة الأتوبيس الطائر، كلما وردت شكاوى أو استغاثات، حيث ستتم إثابة المتميزين من القيادات والعاملين، وهو الذى سيتوازى مع المحاسبة الشديدة للمتلاعبين والمتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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