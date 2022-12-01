الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

تصدر رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022، عمليات البحث عبر محرك "جوجل"، لمعرفة القيمة الاستهلاكية، حيث يستطيع المواطنين الإطلاع على فاتورة الشهر بداية من يوم 1 ديسمبر وحتى يوم 20 ديسمبر، ويتمكن المستهلك من الدفع بداية من 6 ديسمبر حتى 30 ديسمبر 2022.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022، كيفية الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك ومواعيد الاستعلام والسداد التي أقرتها شركة بتروتريد:

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022:

  • يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022 من خلال الدخول على موقع شركة بتروتريد من هنــا.
  • ثم يتم الضغط على كلمة الاستعلام، وتحديد المحافظة.
  • ويليه خطوة ادخال بيانات صاحب العداد.
  • تحديد مكان تركيب العداد في الحي والشارع والعقار والدور والشقة.
  • كتابة قراءة العداد ثم الضغط على كلمة استعلام، حتى يظهر قيمة فاتورة الاستهلاك الخاصة بالشهر.

اليوم.. «بتروتريد» تبدأ استقبال قراءة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر

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طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

وبعد الانتهاء من الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة باستهلاك الشهر، يمكن دفعها من خلال عدة طرق تتمثل في:

ـ الدفع عن طريق مندوبي شركة التحصيل.

ـ الدفع عن طريق فوري.

ـ الدفع عن طريق بي.

ـ الدفع عن طريق ممكن.

ـ الدفع عن طريق فوادفون كاش.

ـ الدفع عن طريق أمان.

ـ الدفع عن طريق خدماتي.

ـ الدفع عن طريق مصاري.

ـ الدفع عن طريق فروع الشركة.

جدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي ومعرفة مواعيد الاستعلام والسداد من خلال رابط خصصته شركة بتروتريد لخدمات تجارة البترول، ويكون الاستعلام من الفترة من 1-20 للاستعلام عن فواتير الاستهلاك الشهري، ويتم الدفع في الفترة من 6-30 من نفس الشهر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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