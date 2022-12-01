مصرع مزارع وإصابة شقيقه خلال مشاجرة بسبب قطعة أرض في قنا

لقى مزارع مصرعه، وأصيب شقيقه، اليوم الخميس، في مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بقنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع حسن محمد بكير، 37 عامًا، وإصابة شقيقه سيد، 52 عامًا، في مشاجرة بسبب خلافات على 5 قراريط بقرية الترامسة بقنا.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.