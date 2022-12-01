الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. الداخلية بعشرة لاعبين يفرض التعادل على فيوتشر بالدورى

فريق فيوتشر
فريق فيوتشر

انتهى الشوط الأول من مباراة الداخلية وفيوتشر المقامة بملعب بتروسبورت في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز بالتعادل بدون أهداف بعد أداء سيئ من فيوتشر وكفاح من الداخلية الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة بعد طرد بركات حجاج.

بدأ الشوط الأول بهجوم لفيوتشر بغية تسجيل هدف مبكر، وفي الدقيقة الخامسة مرر جوزيف جوناثان كرة طولية لعمر السعيد الذي كاد ينفرد بالحارس رضا السيد لولا قيام بركات حجاج بإعاقته خارج منطقة الجزاء وقام الحكم محمد يوسف بطرد بركات واحتسب ركلة حرة مباشرة تصدى لها جوزيف جوناثان وسدد الكرة في الحائط البشري.

بعد واقعة الطرد توقع الجميع أن يكون الداخلية صيدا سهلا لفيوتشر لكن ما حدث هو العكس حيث استبسل لاعبو الداخلية في التصدي لهجمات فيوتشر، بل حاولوا الوصول لمرمى محمود جنش طريق انطلاقات آلان كيامبادي وسمير فكري وبمرور الوقت تراجع أداء فيوتشر بسبب عدم التفاهم بين رباعي الخط الهجومي حاجي باري وهشام عادل ومروان محسن وعمر السعيد وعدم وجود قائد للفريق وصانع للألعاب؛ لذلك كانت كل الهجمات تتم بأسلوب تقليدي لا يحمل أي مفاجأة لدفاع الداخلية.

في الدقيقة 38 كسر غنام محمد حاجز الصمت وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها رضا السيد الداخلية إلى ركنية.

بدأ الداخلية المباراة بتشكيل مكون من رضا السيد في حراسة المرمى، وآلان كيامبادي ومحمد نجيب وبركات حجاج وعبدالعزيز سيد في الدفاع، ومؤمن عوض وشيمزى كليتشي ومحمود طلعت وكريستوفر جون في الوسط، وسمير فكري والنيجيري رشيد أحمد في الهجوم.

وبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمى، وباسم على ومحمود مرعي وسعد سمير وجوزيف جوناثنان في الدفاع، وهشام عادل وغنام محمد وكريم نيدفيد وحاجي باري في الوسط، وعمر السعيد ومروان محسن في الهجوم.

الدوري المصري الممتاز فريق فيوتشر الداخلية علي ماهر رضا شحاتة

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