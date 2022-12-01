الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وكيل «الشيوخ»: المنصورة الجديدة تعكس سير مصر نحو إنشاء المدن الذكية

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

قالت فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، يحمل العديد من الرسائل التي تهم كل مواطن، ومنها أن مصر على الطريق الصحيح نحو إنشاء المدن الذكية أو ما يطلق عليها مدن الجيل الرابع بما تحمله من فرص عمل وتوطين للصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وهو أمر لم يعد يمثل رفاهية، بل ضرورة تقتضيها تحديات كبيرة محلياً وعالمياً.

وأضافت فوزي - أنه من ضمن رسائل افتتاح اليوم أنه من حق المصريين أن يحلموا بوطن متقدم ومزدهر، ما داموا سيتوحدون وراء حلمهم ويقفون على طريق تحقيقه ما يتطلبه العمل والعلم من جدية وإصرار، وأمل في مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.

الافتتاح يعكس أهمية ما يجري على أرض مصر من تنمية يتم تنفيذها بكل جدية وسرعة دون تهاون

‏ وأوضحت أن هذا الافتتاح يعكس أهمية ما يجري على أرض مصر من تنمية يتم تنفيذها بكل جدية وسرعة دون تهاون، فالزمن لم يعد يسمح بالبطء في التخطيط ولا التنفيذ، منوهة بأن إحدى الرسائل البالغة الأهمية والتي يجب أن يتم الالتفات إليها هي إشارة الرئيس السيسي إلى خطورة الزيادة السكانية العشوائية التي تهدد بالفعل كل جهود التنمية وتفقد بلدنا ميزة السبق في الإنجاز.

التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي يجسد بصدق طموح المصريين

وأكدت ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات السياسية و الاجتماعية والدينية والإعلامية للتوعية بخطورة الظاهرة وحتمية التصدي لها، موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي يجسد بصدق طموح المصريين في وطن يليق بتاريخ مصر التليد وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، القائم على الحلم والعمل والعلم والأمل.

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي التكنولوجيا الحديثه المنصورة الجديدة المؤسسات السياسية جهود التنمية خطورة الزيادة السكانية فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

وكيل «تعليم الغربية» يشهد احتفالية عيد الطفولة بمدرسة الجيل المسلم بالمحلة

اعترافات متهم بهتك عرض طفلة وذبحها أمام نيابة السلام

افتتحها الرئيس السيسى اليوم.. «المنصورة الجديدة» تتصدر قائمة تريندات مصر

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لمدرسى اللغة الفرنسية

محافظ الفيوم يناقش مع وفد المؤسسة الروتارية التعاون المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى