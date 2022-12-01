وكيل «الشيوخ»: المنصورة الجديدة تعكس سير مصر نحو إنشاء المدن الذكية

قالت فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، يحمل العديد من الرسائل التي تهم كل مواطن، ومنها أن مصر على الطريق الصحيح نحو إنشاء المدن الذكية أو ما يطلق عليها مدن الجيل الرابع بما تحمله من فرص عمل وتوطين للصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وهو أمر لم يعد يمثل رفاهية، بل ضرورة تقتضيها تحديات كبيرة محلياً وعالمياً.

وأضافت فوزي - أنه من ضمن رسائل افتتاح اليوم أنه من حق المصريين أن يحلموا بوطن متقدم ومزدهر، ما داموا سيتوحدون وراء حلمهم ويقفون على طريق تحقيقه ما يتطلبه العمل والعلم من جدية وإصرار، وأمل في مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.

الافتتاح يعكس أهمية ما يجري على أرض مصر من تنمية يتم تنفيذها بكل جدية وسرعة دون تهاون

‏ وأوضحت أن هذا الافتتاح يعكس أهمية ما يجري على أرض مصر من تنمية يتم تنفيذها بكل جدية وسرعة دون تهاون، فالزمن لم يعد يسمح بالبطء في التخطيط ولا التنفيذ، منوهة بأن إحدى الرسائل البالغة الأهمية والتي يجب أن يتم الالتفات إليها هي إشارة الرئيس السيسي إلى خطورة الزيادة السكانية العشوائية التي تهدد بالفعل كل جهود التنمية وتفقد بلدنا ميزة السبق في الإنجاز.

التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي يجسد بصدق طموح المصريين

وأكدت ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات السياسية و الاجتماعية والدينية والإعلامية للتوعية بخطورة الظاهرة وحتمية التصدي لها، موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي يجسد بصدق طموح المصريين في وطن يليق بتاريخ مصر التليد وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، القائم على الحلم والعمل والعلم والأمل.