تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حالات الاختناق بالمنوفية

تابع محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اليوم، حالات الاختناق وضيق التنفس التي تم احتجازها بمستشفى شبين الكوم التعليمي والمستشفيات الجامعية، رافقه وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ونائب مدير المستشفى التعليمي.

واطمأن نائب المحافظ على الحالة الصحية للحالات المحجوزة والتي تجاوزت 100 حالة وفق التقديرات الأولية، مشددًا على توفير كامل الرعاية الصحية لجميع الحالات وتسخير كل إمكانيات المحافظة لرعاية المحتجزين.

ومن جانبه، أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من مديريات الصحة والقوى العاملة والإدارة العامة لشئون البيئة والتفتيش والمتابعة بالديوان العام لتفقد موقع الاختناق وإعداد تقرير مفصل يتضمن أسباب واقعة الاختناق ومراجعة كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية بالمنطقة، مكلفًا وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ بكل المستشفيات بنطاق المحافظة ومتابعة الحالات على مدار الساعة.

وكان استقبل المستشفى الجامعي بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، منذ قليل، 50 عاملا بإحدى مصانع الملابس المجاورة لمصنع الدخان مصابين بحالة اختناق، وسيطرت حالة من الذعر على العاملين جراء ما حدث.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل العمال المصابين بالاختناق، وذلك عقب إصابتهم من تسريب غاز من مصنع الدخان المجاور لمصنع الملابس العاملين به، لتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة للحالات.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شبين الكوم للتحقيق في الواقعة، ومعرفة السبب والمتسبب في الحادث، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.