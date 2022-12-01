الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهم بإشعال النيران في منزل وسرقته ببدر

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة "هشام. م"، بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامه بإشعال النيران في منزل وسرقته بمنطقة بدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي، وعبد العظيم صادق محمود، وأمانة سر عبد المسيح فل ومعتز مدحت.

وجاء في أمر إحالة المتهم، أنه وضع النار عمدًا في مسكن المجني عليه "رامي.ك"، وذلك بأن أوصل اللهب إلى مسكنه حتى امتدت النيران إلى كافة المسكن على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه سرق مبلغًا ماليًا ومنقولات مبينة بالأوراق، من مسكن المجني عليه، وذلك باستخدام مفتاح مصطنع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المشدد 3 سنوات منطقة بدر اشعال النيران

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