التشكيل الرسمي لمباراة أسوان وفاركو في الدوري المصري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان تشكيل فريقه لمباراة فاركو المقر انطلاقها في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد أسوان في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى ..عمرو حسام

خط الدفاع ..محمد مصطفى ميدو ومحمد عطوة وأحمد فتحي كاستيلو وعلي فتحي .

خط الوسط .. أحمد خالد ورافائيل أياجوا وعماد فتحي

خط الهجوم ..أحمد بلحاج ومحمد ناجي جدو ومحمد حمدي زكي .

كما أعلن البرتغالي نونوألميدا المدير الفني لفاركو تشكيل فريقه في مواجهة زهرة الجنوب وجاء على النحو التالي :

حراسة المرمى ..محمد سعيد شيكا

خط الدفاع ..عبد الله بكري - رامي صبري – أحمد عبد العزيز مودي .

خط الوسط ..أحمد صغيري - محمود حمادة -كينجسلي سوكاري -جابر كامل .

خط الهجوم .. أحمد البحراوي - رزقي حمرون - زياد طلبة .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من صبري إبراهيم وأحمد فؤاد وأحمد عوض ومروان مجدي وعلي بهيج ومحمود عماد وعزمي غومة وشكري نجيب وعمرو جمال .

أسوان في موقف لا يُحسد عليه حيث يحتل المركز الأخير في جدول الدوري بدون نقاط بعد الخسارة في المباريات الأربع التي خاضها أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة بنتيجة واحدة صفر -1، وأمام فيوتشر بنتيجة 1-2، وسجل الفريق هدفا واحدا، ودخل مرماه خمسة أهداف.

ويحتل فريق فاركو المركز السابع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط من فوز وحيد على حرس الحدود بهدف والتعادل مع البنك الأهلي والإسماعيلي بنتيجة واحدة 1-1 ومع المقاولون بدون أهداف وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه هدفين ويسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة التاسعة وأيضا المحافظة على سجله خاليا من الهزائم .

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده أحمد نوفل وهاني العراقي ومعهم عمرو رمضان حكما رابعا ومحمود دسوقي حكم فيديو ومحمد عطا مساعد حكم فيديو.