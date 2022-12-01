الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين يصنعان الحشيش داخل شقة في الهرم

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة الهرم الجزئية حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار بدائرة قسم شرطة الأهرام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت قد أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بتصنيع مادة الحشيش المخدر بالشقة محل سكنه والإتجار بها، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط مسكنه، وبحوزته "2 قطعة لجوهر الحشيش، الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة، عملات "محلية وأجنبية"، وبمواجهته اعترف بتصنيعه لمادة الحشيش الخام من خلال خلطها بالحنة بإستخدام المواد والأدوات المضبوطة بقصد الاتجار.

بتطوير مناقشته قرر بتحصله على المادة الخام للحشيش من عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم استهداف الأخير وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته "كمية من عجينة الحشيش المخدر وزنت 7 كيلو جرامات، طبنجة، وعدد من الطلقات لذات العيار، و6 قطع خشبية ومعدنية لتصنيع الحشيش "إسطمبات"، و13 زجاجة كيتامين، وميزان حساس، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول".

نيابة الهرم تصنيع المواد المخدرة قسم شرطة الاهرام الجيزة الحشيش

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