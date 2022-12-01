الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في العثور على جثة فتاة سقطت من أعلى عقار بالمرج

ارشيفية
ارشيفية

تباشر نيابة المرج التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة سقطت من أعلى عقار بمنطقة المرج، وأمرت بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة حول المنطقة محل الواقعة تمهيدا لتفريغها كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا مفاده العثور على جثة فتاة ملقاة بأحد شوارع دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين وجود جثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها، سقطت من أعلى عقار حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

نيابة المرج جثة فتاة كاميرات مراقبة قسم شرطة المرج جثة

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