ضبط عاطلين بتهمة الإتجار في المخدرات والأسلحة بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للإتجار في الأسلحة النارية في شبرا الخيمة دائرة قسم ثاني وبحوزتهما 20 فرد خرطوش، وتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات سرية إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وتم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث ضم رئيس مكتب مكافحة المخدرات ورئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما 20 فرد خرطوش و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.