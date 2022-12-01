الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اللية.. صابرين ضيفة إنجي علي في برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم FM»

صابرين
صابرين

تحل الفنانة صابرين، ضيفة الإعلامية إنجي علي، في برنامج «أسرار النجوم» على محطة راديو نجوم إف إم «FM 100.6» الساعة الثامنة مساءً.

وتتحدث صابرين عن آخر أعمالها الدرامية وهي مسلسل (أعمل إيه) بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا وتجسد صابرين شخصية إيناس جابر (نوسة)، ويشاركها بالمسلسل خالد الصاوي، هناء الشوربجي، طارق عبدالعزيز، ندى بسيوني، تأليف محمد الحفناوي، ومن إخراج أحمد عبدالحميد.

كما تتحدث عن آخر أعمالها السينمائية وهو فيلم (هشتاج جوزني) بطولة أمير المصري، مايان السيد، دينا، سامي مغاوري، محمد محمود، إسلام إبراهيم، ومن إخراج عصام نصار.

 ومن أهم أعمال الفنانة صابرين ضمير أبلة حكمت، أم كلثوم،  ليالى الحلمية  ورا كل باب، ليالينا ٨٠، أبوالعلا البشرى، هالة والدراويش، شيخ العرب همام وغيرها.

الساعة الثامنة السي السيد السين الدراويش الس إلسا الخارجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

إصابة 50 عاملا بمصنع ملابس باختناق في المنوفية

تفعيل موقع تسجيل استمارة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

انطلاق فعاليات العرض الجوى المصرى البريطانى HURGHDA Air Show 2022

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

نجلاء فتحي: تخطيت عبارة «أنت خريجة دار أيتام» وأحضر حاليا للماجستير

رئيس مصلحة الضرائب يجتمع مع نقابة أطباء الأسنان بشأن تسجيلهم بـ«الفاتورة الالكترونية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى