اللية.. صابرين ضيفة إنجي علي في برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم FM»

تحل الفنانة صابرين، ضيفة الإعلامية إنجي علي، في برنامج «أسرار النجوم» على محطة راديو نجوم إف إم «FM 100.6» الساعة الثامنة مساءً.

وتتحدث صابرين عن آخر أعمالها الدرامية وهي مسلسل (أعمل إيه) بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا وتجسد صابرين شخصية إيناس جابر (نوسة)، ويشاركها بالمسلسل خالد الصاوي، هناء الشوربجي، طارق عبدالعزيز، ندى بسيوني، تأليف محمد الحفناوي، ومن إخراج أحمد عبدالحميد.

كما تتحدث عن آخر أعمالها السينمائية وهو فيلم (هشتاج جوزني) بطولة أمير المصري، مايان السيد، دينا، سامي مغاوري، محمد محمود، إسلام إبراهيم، ومن إخراج عصام نصار.

ومن أهم أعمال الفنانة صابرين ضمير أبلة حكمت، أم كلثوم، ليالى الحلمية ورا كل باب، ليالينا ٨٠، أبوالعلا البشرى، هالة والدراويش، شيخ العرب همام وغيرها.