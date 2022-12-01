الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل أول تعاملات شهر ديسمبر

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية أول تعاملات شهر ديسمبر 2022، اليوم الخميس، ونهاية جلسات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة على غالبية أسهم السوق المتداولة خاصة الكبرى منها والقيادية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية وبعض الصناديق العربية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.23%، ليصل إلى مستوى 13289 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.51%، ليصل إلى مستوى 2293 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 15946 نقطة، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.51% ليصل إلى مستوى 5481 نقطة.

فى سياق متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.44%، ليصل إلى مستوى 2594 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي ارتفع بنسبة بلغت 0.5% ليصل إلى مستوى 3759 نقطة.

استهلت البورصة المصرية اولى تعاملات شهر ديسمبر 2022 اليوم الخميس و نهاية المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية و بعضا من العربية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي

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وائل لطفي

المدن الجديدة

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