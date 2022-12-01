لافروف: «الناتو» عاد إلى أولويات الحرب الباردة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة، وإنهم يريدون إبقاء الروس خارج أوروبا.

ووفقًا لما نقلته "روسيا اليوم" قال لافروف، إن حلف الناتو يسعى لفرض هيمنته على جميع أنحاء العالم مضيفًا: «فكرة منظمة الأمن في أوروبا كقاعدة أمنية فقدت الثقة من حيث القرارات المتخذة منذ عام 1990».

وأشار لافروف، إلى أن ️الغرب لم يتخذ أي خطوة لوضع اتفاقيات دولية تهدف إلى تحقيق توازن المصالح في العالم، لافتًا إلى أن أمريكا انسحبت من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ومن معاهدة السماء المفتوحة ولم تعلق الدول الأوروبية على هذه الخطوات.