وزير الإسكان: لدينا 30 مدينة جديدة بخلاف 9 تحت التخطيط منذ 2014

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن خطة التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية هي خطة اقتصادية؛ لزيادة المعمور وإتاحة فرص تنموية في مناطق مثل المنصورة الجديدة.

وأضاف الجزار خلال كلمته بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة: «قبل 2014 كان عندنا إجمالي 24 مدينة، ومنذ 2014 وحتى الآن لدينا 30 مدينة جديدة بخلاف 9 مدن تحت التخطيط».

وتابع: «معدل نمو السكان في المدن الجديدة في السنة كان 160 ألف نسمة، والآن 500 ألف نسمة سنويًا أي أكثر من الضعفين، دلوقتي بنضيف 166 ألف فدان سنويًا، والإنفاق زاد من 2 مليار في السنة إلى 42 مليارًا».

وزير الإسكان: 70% من الإنفاق على المدن الجديدة كان على المرافق والخدمات والطرق

واستكمل: «70% من الإنفاق على المدن الجديدة كان على الخدمات والطرق والمرافق و30% على الإسكان لأننا نبني جمهورية جديدة، لأن لما يكون عندنا مرافق وبنية أساسية جيدة المستثمرين هيشتغلوا».

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومتراً.