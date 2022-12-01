حزب الجيل: «المنصورة الجديدة» ستكون عروس النيل لروعة تصميمها

ثمّن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة المنصورة الجديدة، مشيدًا بمشروعات البنية التحتية ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتحسين معيشة أبنائه لتشكل معالم الجمهورية الجديدة التى يسابق الرئيس الزمن من أجل تأسيسها على أرض الواقع المصري ومن مدنها «مدينة المنصورة الجديدة» والتى تعتبر من مدن الجيل الرابع، لتكون وبحق عروس النيل.

وأضاف الشهابي أن من أبرز معالم المدينة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة وهى جامعة أهلية أنشئت على مساحة 67 فدانًا، وتتميز بالمناهج الدولية، وبها العديد من المباني الخدمية، لعل أبرزها المكتبة المركزية، والمستشفى الجامعي، والمبنى الإداري، والصالة الرياضية، وساحة المعارض.

وأضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية أن مدينة المنصورة الجديدة «المدينة الذكية» تضم جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ومساجد، وكنائس، ومناطق ترفيهية، ومناطق خاصة بالكافيهات والمطاعم، وحدائق مركزية، لتصبح مدينة ذكية جاهزة تمامًا للبدء مع المدن الذكية المصرية الجديدة التى يحرص عليها الرئيس السيسى لتتميز بها جمهوريتنا الجديدة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".