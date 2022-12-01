التحفظ على مبالغ مالية أجنبية قبل تهريبها من مطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول ضبط شخص بمطار برج العرب أثناء محاولة تهريب مبلغ 15640 ريالًا سعوديًا و 17000 يورو و 18590 درهمًا إماراتيًا، والتحفظ على المضبوطات وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث أمن المواني بمطار برج العرب، إخطارًا من رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، يفيد بضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

وكشفت التحريات أنه بناء على مذكرة اشتباه مقدمة من تامر الخولي مأمور الحركة، والرائد محمد وجدي بإدارة البحث الجنائي، مفادها محاولة الراكب "و.م"، مصري الجنسية المغادر على رحلة طيران شركة العربية المتجهة إلى أبوظبي، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يقر عنها للجمارك فأجاب بالنفي.

تم تشكيل لجنة جمركية تفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 15640 ريالًا سعوديًا و 17000 يورو و 18590 درهمًا إماراتيًا.

وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٨ لسنة 2022، وأخطرت النيابة التحقيقات.