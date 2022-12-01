الداخلية فى مهمة صعبة أمام فيوتشر بالأسبوع الخامس للدورى الممتاز

يحل فيوتشر ضيفًا على فريق الداخلية في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد بتروسبورت في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

الداخلية يحتل المركز السابع عشر في جدول الدوري برصيد نقطة واحدة من التعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف والهزيمة أمام الاتحاد السكندري صفر- 2 والأهلي 1-4، وله مباراة مؤجلة مع غزل المحلة من الأسبوع الرابع، وسجل الفريق هدفًا واحدًا ودخل مرماه ستة أهداف، مما يؤكد اهتزازه دفاعيًا وهجوميًا، والمشكلة أن الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة لم يتوصل حتى الآن للتشكيلة المثالية حتى أنه خسر أيضًا أمام غزل المحلة في الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، وستكون مهمته صعبة أمام فيوتشر الذي يملك خط هجوم قوي.

في المقابل يحتل فيوتشر المركز السادس برصيد 7 نقاط من الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، وعلى أسوان 2-1، والتعادل مع المقاولون بدون أهداف، وله مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي من الأسبوع الثالث، وسجل الفريق 4 أهداف ودخل مرماه هدفًا واحدًا وحرص علي ماهر المدير الفني على تحذير لاعبيه من الاستهانة بفريق الداخلية وطالبهم بالفوز حتى يصل الفريق للنقطة العاشرة، ويتصدر جدول الدوري مع غزل المحلة في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش غدًا.

علي ماهر استغل فترة توقف الدوري في تجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا، ويملك الفريق أوراقًا هجومية رابحة تتمثل في محمد رضا وناصر ماهر وأيمن الصفاقسي ومصطفى البدري وعمر السعيد ومروان محسن وأحمد عاطف، لذلك لن يكون صعبًا عليه هز شباك الداخلية وركز علي ماهر خلال التدريبات على كيفية الوصول لمرمى الداخلية من أقصر الطرق عن طريق اللعب الجماعي مع الحذر من الهجمات المرتدة وفرض رقابة لصيقة على سمير فكري أخطر لاعبي الداخلية.

يدير المباراة محمد يوسف، ويساعده خالد حسين، وكريم يونس، ومعهم محمود منصور حكمًا رابعًا، ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو، وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.