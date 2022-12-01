الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الداخلية فى مهمة صعبة أمام فيوتشر بالأسبوع الخامس للدورى الممتاز

فيوتشر فاز في أخر
فيوتشر فاز في أخر مبارياته على أسوان

يحل فيوتشر ضيفًا على فريق الداخلية في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد بتروسبورت في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

الداخلية يحتل المركز السابع عشر في جدول الدوري برصيد نقطة واحدة من التعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف والهزيمة أمام الاتحاد السكندري صفر- 2 والأهلي 1-4،  وله مباراة مؤجلة مع غزل المحلة من الأسبوع الرابع، وسجل الفريق هدفًا واحدًا ودخل مرماه ستة أهداف، مما يؤكد اهتزازه دفاعيًا وهجوميًا، والمشكلة أن الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة لم يتوصل حتى الآن للتشكيلة المثالية حتى أنه خسر أيضًا أمام غزل المحلة في الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، وستكون مهمته صعبة أمام فيوتشر الذي يملك خط هجوم قوي.

في المقابل يحتل فيوتشر المركز السادس برصيد 7 نقاط من الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، وعلى أسوان 2-1، والتعادل مع المقاولون بدون أهداف، وله مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي من الأسبوع الثالث، وسجل الفريق 4 أهداف ودخل مرماه هدفًا واحدًا وحرص علي ماهر المدير الفني على تحذير لاعبيه من الاستهانة بفريق الداخلية وطالبهم بالفوز حتى يصل الفريق للنقطة العاشرة، ويتصدر جدول الدوري مع غزل المحلة في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش غدًا.

علي ماهر استغل فترة توقف الدوري في تجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا، ويملك الفريق أوراقًا هجومية رابحة تتمثل في محمد رضا وناصر ماهر وأيمن الصفاقسي ومصطفى البدري وعمر السعيد ومروان محسن وأحمد عاطف، لذلك لن يكون صعبًا عليه هز شباك الداخلية وركز علي ماهر خلال التدريبات على كيفية الوصول لمرمى الداخلية من أقصر الطرق عن طريق اللعب الجماعي مع الحذر من الهجمات المرتدة وفرض رقابة لصيقة على سمير فكري أخطر لاعبي الداخلية.

يدير المباراة محمد يوسف، ويساعده خالد حسين، وكريم يونس، ومعهم محمود منصور حكمًا رابعًا، ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو، وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز الداخلية فيوتشر رضا شحاتة علي ماهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

«العدس» بـ30 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم الخميس

ضبط المتهم بقتل ابن عمه بالقناطر بسبب خلافات استمرت 5 سنوات

حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

أذكار الصباح اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى