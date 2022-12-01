الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى

الزمالك والمصري البورسعيدي
الزمالك والمصري البورسعيدي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي مساء الخميس.

 

ويلتقي الزمالك  المصري البورسعيدي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتقام مباراة الزمالك والمصري على ملعب “برج العرب” في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

حكام مباراة الزمالك والمصري في الدوري

حكم ساحة: أمين عمر.

حكم مساعد: هاني عبد الفتاح.

حكم مساعد: محمد محمود لطفي.

حكم رابع: جلال أحمد.

حكم فار: عمرو الشناوي.

حكم فار مساعد: هاني خيري.

 

وكانت آخر مواجهات الفريقين يوم السبت الماضي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة موسم 2021-2022، وحقق الزمالك الفوز بهدف سيد عبد الله نيمار.

 

ويحتل الزمالك المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، حصدهم من 3 مباريات.

 

بينما يأتي فريق المصري في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري، برصيد 4 نقاط.

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وائل لطفي

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