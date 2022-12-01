الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

«الشناوى»: تكريم الفنانة يسرا بمهرجان البحر الأحمر للسينما

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مهرجان البحر الأحمر للسينما في دورته الثانية سينطلق غدًا بالسعودية، بمشاركة كبيرة من عدد من الدول. 

تكريم يسرا عن مشوارها الفني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه سيتم تكريم الفنانة يسرا بجائزة "اليُسر"، لعطائها الفني عبر الزمن؛ وذلك لأنها بدأت منذ الثمانينات وأعظم شيء أن يظل عطاء الفنان عبر الزمن، ويسرا كذلك، وحينما يكون هناك رهان على عمل فني في السينما أو التلفزيون تكون فيه يسرا.

وتابع، أنه سيتم تكريم النجم الهندي الشهير شاوخان، خلال المهرجان، كما من المقرر أن تقام حفلات فنية يشارك فيها كل من ويجز، والفنان عمرو دياب في الختام.

وأكد "الشناوي"، خلال المداخلة أن مهرجان جدة سيرمم فيلمين وهما "خلي بالك من زوزو، و وغرام في الكرنك"، مشيرًا إلى أن الفيلم المصري اسمه الفيلم العربي وهو المتعارف عليه في العالم العربي لأن مصر بدأت بالسينما وقدمت أعمالًا. 

وتابع: اتمنى من خلال وزارة الثقافة أن يكون لدينا خطة قومية لترميم أفلامنا مهرجان القاهرة السينمائي، رمم فيلمي  "يوميات نائب في الأرياف، و أغنية على الممر"، ولكن هناك أفلام مصرية مهددة بالضياع لأنه مع الزمن ممكن الترميم لا يأتي بنتيجة معها.

وأشار إلى أن المسابقة الرسمية للمهرجان مصر لا تشارك فيها بأعمال فنية، ولكنها تشارك في الأفلام القصيرة، كما أن الفنانة نيللي كريم، ضمن لجنة التحكيم الدولية، مؤكدًا أن أكبر وفد موجود على مستوى العالم هو المصري من مبدعين ونقاد وصحفيين.

طارق الشناوي يسرا تكريم شاوخان جائزة اليسر مهرجان البحر الأحمر مشوارها الفني

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