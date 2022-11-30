الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إريكسن بعد وداع الدنمارك كأس العالم: نشعر بالمرارة وخيبة الأمل

إريكسن
إريكسن

أبدى كريستيان إريكسن، صانع ألعاب منتخب الدنمارك، خيبة أمله الشديدة عقب الخروج من بطولة كأس العالم قطر 2022 على يد منتخب أستراليا.

وكان منتخب الدنمارك قد تعرض للخسارة أمام أستراليا بهدف نظيف.

وقال إريكسن في تصريحات عقب المباراة "نشعر بخيبة الأمل والمرارة الشديدة، إنه أمر مخيب للآمال وأعتقد أن هذا هو الشيء الأساسي الآن".

وأضاف: "أعتقد أننا قد تطورنا بشكل جيد عقب أول مباراتين لكننا لم نصل إلى مستوى الذروة".

وواصل حديثه: "ظهر علينا التعب في نهاية الشوط الأول، وسجل المنافس الفرصة الوحيدة التي أتيحت له".

وأضاف: "لا، أعتقد أنه كان التعب بعد الشوط الأول عندما كانت الشدة عالية، الجواب هو أننا لم نصل إلى مستوى كرة القدم الذي نمتلكه".

واستكمل: "كنا نود أن نعطي انطباعًا أفضل، نقطة واحدة بعد ثلاث مباريات، ثم علينا أن نقول إنه لم يصنع أي منا الشيء الكبير".

كريستيان إريكسن منتخب الدانمارك منتخب استراليا كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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