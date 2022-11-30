تنتمي لمدن الجيل الرابع.. أبرز المعلومات عن «المنصورة الجديدة» قبل افتتاحها غدًا

تعد مدينة المنصورة الجديدة، واحدة من المُدن السياحية بمواصفات عالمية على أرض مصرية، تكاتفت جهود الدولة لإنشائها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتُصبح أول مدينة تنتمي لمدن الجيل الرابع في الدلتا، والتي من المقرر افتتاحها رسميًا غدًا الخميس.

«الدستور» تستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن مدينة المنصورة الجديدة:

- تبلغ من العمر خمس سنوات فقط

- بدأ وضع حجر أساس مدينة المنصورة الجديدة فى 2017 بقرار الرئيس السيسي.

- تعد إحدى مدن الجيل الرابع.

- تعدّ أول مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصرية.

- تتميَّز بارتفاعات وتصميمات وألوان وطرق وبنية تحتية على أعلى مستوى.

- تشمل إسكان سياحى، وفيلات، وإسكان متوسط، واجتماعى، وغيرهم.

- تستوعب أكثر من مليون ونصف نسمة.

- تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 2063 فدانًا.

- مع التوسع وصلت حاليًا لنحو 2500 فدان من أصل 7200 فدان إجمالى المساحة المخصصة للمدينة.

- مساحتها الطولية 15 كيلومترًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

- بدأت الدولة تدشينها فى 2014 قد أظهرت طفرة نوعية من حيث التنفيذ والموقع.

- متعددة الأنشطة، وتعزز من ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وتتيح إمكانية التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى.

- تتكيف مع المتغيرات المناخية، لزيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة بها.

- تقع المنصورة الجديدة بطول 14 كم على الطريق الساحلى بجانب مدينة جمصة كامتداد لها حتى حدود محافظة كفر الشيخ.

- تبعد 54 كم عن المنصورة القديمة، وسيتم ربطها بالقديمة عن طريق إنشاء قطار مكهرب يصل بينهما فى أقل من 15 دقيقة.

- أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها بالمدينة هى مشروعات سكن مصر وجنة ومشروعات الإسكان الاجتماعى ذات الطابع المتميز.

- الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات ضمن مشروع سكن مصر كاملة التشطيب والمرافق والخدمات بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

- تضمنت المشروعات بها، تنفيذ 2200 فيلا ضمن المرحلة الأولى كاملة التشطيبات الخارجية وسيتم تسليمها للحاجزين لتشطيبها بمعرفتهم.

- تنفيذ 1392 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى المتميز ذات الطابع الساحلى فيما تم الانتهاء من أعمال التنفيذ واستلام الوحدات من الشركات المنفذة.

- تنفيذ 11232 وحدة سكنية ضمن مشروع "جنة السكنى" بتكلفة 5 مليارات جنيه شاملة العمارات وأعمال التشطيبات والمرافق واللاند سكيب.