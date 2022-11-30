تشكيل المكسيك لمواجهة السعودية بالجولة الثالثة من المونديال

استقر جيراردو مارتينو، المدير الفني لمنتخب المكسيك على تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب السعودية، ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

ويقود أليكسس فيجا، وهيرفي لوزانو هجوم المكسيك في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: جيريمي أوتشوا.

خط الدفاع: خورخي سانشيز، سيزار مونتيس، هيكتور مورينو، جيسوس جاردو

وسط الملعب: إدسون ألفاريز، لويس تشافيز، أوربيلين بينيدا.

الهجوم: هيرفينج لوزانو، هينري مارتين، أليكسس فيجا.

فيما جاءت دكة بدلاء المكسيك على النحو الآتي: "رودلفو كوتا، تالافيرا، ألفارادو، ألفاريز، أنتونا، أراوخو، أرتياجا، فونيس موري، جواردادو، جويتيري، هيريرا، راؤول خيمينيز، رودريجز، رومو، فاسيكز.

تشكيل السعودية لمباراة المكسيك بكأس العالم 2022

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، علي البليهي.

وسط الملعب: علي الحسن، سعود عبدالحميد، محمد كنو.

الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري.

فيما جاءت دكة البدلاء كالىتي: "محمد اليامي، نواف العقيدي، عبدالله مادو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبدالله عطيف، رياض شراحيلي، نواف العابد، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري، هيثم عسيري".

فرص تأهل منتخب السعودية لدور الـ16 بكأس العالم

مصير تأهل المنتخب السعودي للدور المقبل من البطولة مرتبط بمباراة بولندا والأرجنتين.

في حالة فوز المنتخب السعودي على المكسيك سيرتفع رصيده لـ6 نقاط.

ويحتاج في هذه الحالة لفوز أحد المنتخبين على الآخر من أجل التأهل للدور المقبل من المجموعة.

ففي حالة فوز بولندا، سيتأهل على الصدارة بـ7 نقاط والسعودية في الوصافة بـ6 نقاط.

وفي حالة فوز الأرجنتين سيتأهل على الصدارة بـ6 نقاط والسعودية في الوصافة بنفس الرصيد وفارق الأهداف.

وفي حالة تعادل السعودية مع المكسيك سيكون في حاجة لفوز المنتخب البولندي على الأرجنتين.