الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل المكسيك لمواجهة السعودية بالجولة الثالثة من المونديال

منتخب المكسيك
منتخب المكسيك

استقر جيراردو مارتينو، المدير الفني لمنتخب المكسيك على تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب السعودية، ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

ويقود أليكسس فيجا، وهيرفي لوزانو هجوم المكسيك في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: جيريمي أوتشوا.

خط الدفاع: خورخي سانشيز، سيزار مونتيس، هيكتور مورينو، جيسوس جاردو

وسط الملعب: إدسون ألفاريز، لويس تشافيز، أوربيلين بينيدا.

الهجوم: هيرفينج لوزانو، هينري مارتين، أليكسس فيجا.

فيما جاءت دكة بدلاء المكسيك على النحو الآتي: "رودلفو كوتا، تالافيرا، ألفارادو، ألفاريز، أنتونا، أراوخو، أرتياجا، فونيس موري، جواردادو، جويتيري، هيريرا، راؤول خيمينيز، رودريجز، رومو، فاسيكز.

تشكيل السعودية لمباراة المكسيك بكأس العالم 2022

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، علي البليهي.

وسط الملعب: علي الحسن، سعود عبدالحميد، محمد كنو.

الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري.

فيما جاءت دكة البدلاء كالىتي: "محمد اليامي، نواف العقيدي، عبدالله مادو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبدالله عطيف، رياض شراحيلي، نواف العابد، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري، هيثم عسيري".

فرص تأهل منتخب السعودية لدور الـ16 بكأس العالم

مصير تأهل المنتخب السعودي للدور المقبل من البطولة مرتبط بمباراة بولندا والأرجنتين.

في حالة فوز المنتخب السعودي على المكسيك سيرتفع رصيده لـ6 نقاط.

ويحتاج في هذه الحالة لفوز أحد المنتخبين على الآخر من أجل التأهل للدور المقبل من المجموعة.

ففي حالة فوز بولندا، سيتأهل على الصدارة بـ7 نقاط والسعودية في الوصافة بـ6 نقاط.

وفي حالة فوز الأرجنتين سيتأهل على الصدارة بـ6 نقاط والسعودية في الوصافة بنفس الرصيد وفارق الأهداف.

وفي حالة تعادل السعودية مع المكسيك سيكون في حاجة لفوز المنتخب البولندي على الأرجنتين.

منتخب المكسيك مباراة المكسيك والسعودية تشكيل المكسيك لمباراة السعودية كأس العالم قطر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

«التصديرى للصناعات الكيماوية»: تحضيرات لبرنامج «ازدهار» لتسريع نمو الشركات

حقيقة سداد المواطنين رسومًا مالية للدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة

خبراء: انتعاشة سياحية بالأقصر وأسوان والقاهرة.. وإقبال على المراكب النيلية

وكيل «تعليم الغربية» يشهد فعاليات تقييم فرق المرشدات بالمدارس

بيتهوفن شرم الشيخ .. مريم السيناوية تتحدى إعاقة الصمم وتعزف البيانو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى