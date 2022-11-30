صالح الشهرى يقود هجوم السعودية ضد المكسيك بكأس العالم 2022

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب المكسيك، ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

ويقود صالح الشهري، هجوم المنتخب السعودي في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل السعودية على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، علي البليهي.

وسط الملعب: علي الحسن، سعود عبدالحميد، محمد كنو.

الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: "محمد اليامي، نواف العقيدي، عبدالله مادو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبدالله عطيف، رياض شراحيلي، نواف العابد، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري، هيثم عسيري".

فرص تأهل منتخب السعودية لدور الـ16 بكأس العالم

مصير تأهل المنتخب السعودي للدور المقبل من البطولة مرتبط بمباراة بولندا والأرجنتين.

في حالة فوز المنتخب السعودي على المكسيك سيرتفع رصيده لـ6 نقاط.

ويحتاج في هذه الحالة لفوز أحد المنتخبين على الآخر من أجل التأهل للدور المقبل من المجموعة.

ففي حالة فوز بولندا، سيتأهل على الصدارة بـ7 نقاط والسعودية في الوصافة بـ6 نقاط.

وفي حالة فوز الأرجنتين سيتأهل على الصدارة بـ6 نقاط والسعودية في الوصافة بنفس الرصيد وفارق الأهداف.

وفي حالة تعادل السعودية مع المكسيك سيكون في حاجة لفوز المنتخب البولندي على الأرجنتين.

فيصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

بولندا في الصدارة بـ7 نقاط.

السعودية في المركز الثاني بـ4 نقاط.

الأرجنتين في المركز الثالث بـ3 نقاط.

المكسيك في المركز الأخير بـ4 نقاط.

كما سيكون بحاجة لفوز الأرجنتين على بولندا بفارق 4 أهداف، وهي فرصة صعبة بعض الشيء.



وفي نفس التوقيت يلتقي المنتخب الأرجنتيني بنظيره البولندي، وكلاهما يضع عينه على تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل للدور المقبل من البطولة.