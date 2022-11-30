التحقيق مع مسجل خطر بتهمة الاتجار فى مخدر «الشابو» بالجيزة

تجرى النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها مسجل خطر ضبط بحوزته كمية من مخدر «الشابو».

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على مسجل خطر لاتهامه بحيازة كمية من مخدر "الشابو"، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة لحيازة عاطل لكمية من مخدر الشادو، فأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكلف رجال المباحث بسرعة ضبطه.

وبإعداد كمين للمتهم ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.