سكوت تورست: «زيارتى لمصر لن تكون الأخيرة.. والممثل المصرى يملك الشغف»

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للمدرب العالمي سكوت تورست مدرب (طريقة مايزنر في الأداء التمثيلي).

أدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبدالناصر، والذي أعرب عن سعادته بتواجد "تورست" فى المهرجان، مشيرًا إلى اهتمام الصحافة المصرية والعربية والعالمية بهذا الحدث المهم لكون تورست فنانًا ذا قيمة كبيرة موجهًا الشكر له لتواجده فى المهرجان وقبوله الدعوة.

وأكد رئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، في كلمته، على حرص إدارة المهرجان على الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير مهاراته، لذلك دائمًا يكون لديها تركيز كبير على استقطاب أكبر وأهم الشخصيات المسرحية ليتيح للمحبين والمهتمين بالمسرح أقصى استفادة فى عناصر العرض المسرحي.

وأضاف أن مستر سكوت تورست من ضمن هذا الشخصيات الهامة والمؤثرة. فقد تم التواصل معه منذ 10 أشهر ليتيح للمتدربين التعرف على طريقة مايزنر فى الأداء التمثيلي معربًا عن سعادته بالتواصل معه ووجه الشكر للهيئة العربية للمسرح لدعم الملتقى الفكري ولوجود سكوت تورست في الدورة السابعة للمهرجان.

ووجه الناقد جمال عبدالناصر، عدة تساؤلات مختلفة لسكوت تورست ومنها عن أكثر ما جذبه في الممثلين المصريين ووجوده فى المهرجان وتأثير دراسته للقانون فى عمله كمدرب للتمثيل وكذلك فكرة المدرب الممثل.

من ناحيته، قال سكوت تورست، إن سفره للكثير من القارات والدول أكسبه العديد من المهارات، مستشهدًا بمقولة المخرج العالمي ريتشارد شكنر وهي "إمكانية حدوث الأشياء".

وأكد أن تلك الزيارة لن تكون الأخيرة لمصر، معربًا عن أمنياته بتواجد مجموعة كبيرة من الممثلين من العديد من الدول ليستفيدوا من خبرات بعضهم البعض، مؤكدًا أنه ليس من الضروري أن يكون المدرب الجيد ممثلًا جيدًا، موضحًا أنه استمر لمدة تصل لأكثر من ٢٠ عامًا ليكون ممثلًا جيدًا وما زال يتعلم الكثير والكثير، مستشهدًا بشخصية ساندي مايزنر التي ظلت لمدة ٦٠ عامًا تدرس التمثيل.

وأشاد تورست بالممثلين المصريين، موضحًا أنهم يتمتعون بالشغف والحب الكبير لما يقدمونه، مؤكدًا أنه تعامل مع كبار ممثلي هوليوود وكانوا فى البداية غير موفقين بالقدر الكافي وهناك ممثلون آخرون لم نسمع عنهم .

كما ذكر أنه استفاد من عمله فى المحاماة لأنه تعامل مع نساء كثيرات تعرضن للعنف وكذلك مرضى سرطان وكثير من الأسر الأخرى وهو ما جعله يكتسب الكثير من الأشياء ويتسع قلبه للجميع فقد تعلم الكثير.

وفجر المخرج مازن الغرباوي مفاجأة من العيار الثقيل، مُعلنًا عن تعاونه مع المدرب سكوت تورست وإنشاء أكاديمية تأهل الثلاثة أوائل منها إلى تلقي منح دراسية بالخارج للتدريب والتطوير، موضحًا قيمة وأهمية المواهب المصرية.