رفع 85 طن قمامة ومخلفات في مدينة الإسماعيلية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، الأربعاء، حملة نظافة عامة ففي مدينة المستقبل تم مواصلة أعمال النظافة اليومية بمساكن التعاونيات ومساكن مجلس المدينة ونظافة غرف الأمطار.

في قرية نفيشة، تم اليوم رفع ٤٩ طن قمامة ومخلفات من توابع الوحدة المحلية من السلخانة، غرفة السوق، والتر، الحضانة، طريق الترانزستور أول أبوعطوه، نفيشة البحرية، غرفة المؤسسة سكن السكة الحديد، طريق السويس الصحراوي، نفيشة القبلية، والخشاينة وأيضًا تم رفع وإزالة حوالي ٣٥ طن قمامة ومخلفات ومن جميع عزب القرية.

وفي قطاع الإنارة العامة، تم صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع متفرقة من توابع الوحدة المحلية لقرية نفيشة (شارع مسجد أبوخليل، شارع خلف العمارات، شارع خلف قسم الضواحي) وكذلك الاستجابة لبعض بلاغات المواطنين بنفيشة القبلية ليكون الإجمالي ٣٨ كشاف ليد وصوديوم.

تأتي تلك الأعمال في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة رفع كفاءتها خاصة في قطاع النظافة العامة والإنارة.