وسط فرحة العمال.. محافظ الفيوم يتفقد بدء تشغيل مصنع أعلاف جرفس

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، بدء التشغيل والإنتاج الفعلي بمصنع أعلاف جرفس بمركز سنورس، وسط فرحة غامرة من العاملين به، عقب صيانته وتشغيله تجريبياً خلال الأسابيع الماضية، بعد توقفه لعدة سنوات، في إطار الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وممتلكاتها.

جاء ذلك بحضور، محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والدكتور حسن راضي استشاري بهيئة تنمية الصعيد، المشرف على عمليات الإنتاج بمصنع أعلاف جرفس، والمهندس يحيى عبدالمعز مدير التشغيل بالمصنع، ورجب أحمد السيد مسئول فني لصيانة المعدات بالمصنع، وحشد من العاملين، وعدد من التجار المتعاملين مع المصنع.

الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم،

بدأ محافظ الفيوم ومرافقوه، جولتهم بمصنع أعلاف جرفس بتفقد عمليات بدء الإنتاج والتشغيل الفعلي بمعمل خلط مكونات الأعلاف، والذي يعمل ـ حالياً ـ بطاقة 35 طن / يوم بالوردية الواحدة، ثم غرفة التحكم الآلى للتشغيل، ومنطقة الغلايات، وصالة التعبئة، وصوامع حفظ مكونات إنتاج الأعلاف، ونقرة إنزال الحبوب والغلال، ومخازن قطع الغيار، وعصارة بذرة القطن، التى تعمل بطاقة 10طن/يوم، والتى بدأ التشغيل الفعلى لها منذ أكثر من أسبوعين.

وشدد المحافظ، على أهمية المحافظة على جودة المنتج من الأعلاف والتوسع فيه، والعمل على توفير مكوناته، مؤكداً على المتابعة الدورية للتأكد من جاهزية قطع الغيار الموجودة بالمخازن واستمرارية نظافتها بالشكل المناسب فنياً، لافتاً إلى إن إعادة إحياء مصنع أعلاف جرفس جاء نتيجة جهود وعمل مستمر بالتنسيق بين المحافظة والشركاء المساهمين به، والتعاون البناء مع أساتذة جامعة الفيوم من كليتى الزراعة والهندسة، حيث تم وضع عدد من الرؤى والمقترحات العلمية التى تم تنفيذها على أرض الواقع لتشغيل المصنع.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم وضع خطة عمل منهجية ـ خلال الأشهر الماضية ـ لإعادة تشغيل مصنع أعلاف جرفس وعودته إلى سابق عهده من خلال عمالته الماهرة، فى إطار الحرص على أصل مهم من أصول الدولة على أرض محافظة الفيوم، واستغلاله الاستغلال الأمثل من خلال الأطر القانونية، مضيفاً أنه تم إعداد خطة تشغيل وإنتاج للمصنع على مدار ثلاثة أشهر للانتاج للغير، وسوف يتم التوسع لتغطية احتياجات مراكز المحافظة بالكامل، ومنها لمحافظات شمال الصعيد، ثم الانطلاق لشغيل المصنع بكامل طاقته، للتوزيع على مستوى الجمهورية.

وأوضح المحافظ، أنه يتم حالياً إنتاج أعلاف ماشية ذات جودة ومواصفات عالية، تبعاً للرؤية العلمية والدراسات الدقيقة، لتوفير أعلاف تستطيع المنافسة من خلال جودتها وسعرها المناسب، وسيتم التوسع في التنوع من الانتاج خلال المرحلة المستقبلية بإنتاج أعلاف للدواجن والأسماك، كما يجرى التنسيق مع كافة المتعاملين السابقين مع المصنع لإعادة التعاون فيما بينهم وبين المصنع مرة أخرى، مع جذب متعاملين آخرين وتجار أعلاف جدد، مع العمل على إعادة الوضع القانوني لعمليات الانتاج والتوزيع.

وأكد محافظ الفيوم تسخير الإمكانيات لاستمرارية التشغيل والإنتاج الفعلي للمصنع، والتأكيد على تلبية احتياجات العاملين به في إطار من القانون، مشدداً على الجدية في العمل للمحافظة على انطلاق منظومة النجاح بالمصنع، وقيام كل مسئول بمهامه المنوط بها، مع تحديد آليات التشغيل طبقاً للبيانات الحقيقية الموجودة على أرض الواقع، بما يتيح فرصة أكبر لتوفير فرص عمل للشباب.