الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

آداب سوهاج تحتفل باليوم العالمى لنظم المعلومات الجغرافية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد د.مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات احتفالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الذي نظمه قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور كريم مصلح عميد الكلية السابق، والدكتور أحمد فوزي ضاحي رئيس قسم الجغرافيا و منسق الاحتفالية، ونخبة من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

فى بداية كلمته، قال د.مصطفى عبدالخالق، إن الجامعة تحرص على المشاركة فى الفعاليات العالمية، والاحتفالات العلمية للتعرف على كل ماهو جديد في مجالات العلوم وتطبيقاتها، موضحاً أن الجامعة تشارك فى الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، وهو يعتبر مبادرة جيدة لزيادة المعرفة عن استخدامات نظم المعلومات وتعزيز الوعي بتلك التكنولوجيا، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية في هذا المجال، إضافة إلى توضيح مدى امتداد هذا العلم وتطبيقاته في حياة المواطنين، ومناقشة المعوقات المتعلقة به، مختتماََ كلمته بتوجيه الشكر لكل القائمين على تنفيذ الفاعلية، ومتمنياً أن يحقق الحدث أهدافه فى تعريف المجتمع الجامعي والخارجي بأهمية علم نظم المعلومات الجغرافية.

وأشار د.محمد توفيق، إلى أن الاحتفالية هدفت إلى التعرف على استخدامات تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى مجالات الأبحاث والدراسات الجيولوجية والبيئية، وأيضاً رفع كفاءة المنتجات المخرجة رقمياََ وتحسين إدارة المعرفة عن مكونات أنظمة المعلومات المكانية، لافتاً إلى أن الدولة تهتم بتطبيق واستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لدورها الهام في تفسير العديد من الظواهر الطبيعية، وتقديم الخدمات والاستشارات الفنية في مجالات تقنية المعلومات، مثل الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية بمقاييس الرسم المختلفة، من أجل تقليل المخاطر من خلال استخدام أدوات التحليل المكاني في التنبؤ بالكوارث، إضافة إلى دعم متخذي القرار بالأدوات المؤهلة لاتخاذ أنسب الحلول للمشكلات الطبيعية.

وثمن عميد الكلية مجهودات الدكتور أحمد فوزي ضاحي رئيس قسم الجغرافيا والذي تقدم بمقترح لإنشاء مركزاََ لنظم المعلومات الجغرافية داخل الجامعة، والذي لاقى استحسان كبير من رئيس الجامعة، والذي بدوره أبدى موافقته على مقترح المشروع موجهاً بالبدء فى التنفيذ.

من جانبه، أوضح د.أحمد فوزي ضاحي أن برنامج الاحتفالية ضم العديد من الفعاليات، حيث انطلقت الجلسة العلمية برئاسة الدكتور كريم مصلح، وشملت محاضرة عن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية فى إدارة وتنظيم استخدامات الأرض للدكتور محمد علي محمد، وأخرى عن تطبيقات علم الجيوماتكس والتغيرات المناخية، وحاضر بها الدكتور محمد الراوي دندراوي، كما قدم علاء كليب تصور للخريطة التفاعلية لمشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج، بجانب مناقشة بحث نظم المعلومات الجغرافية والتعرف على آثار التغيرات المناخية والذي قدمته هاجر محمود، كما تناولت الدكتورة هالة محمد موضوع السكان ونظم المعلومات الجغرافية، وكذلك تحدثت هويدا حامد عن الذكاء الاصطناعي الجغرافي، كما اختتمت المناقشات ببحث عن الاتجاهات الحديثة فى نظم المعلومات الجغرافية للدكتور حمدي نبيه.

في نهاية الحفل، تم عرض فيديو توضيحي عن أنشطة القسم والبرامج الجديدة وقدمته جهاد عبد الناصر، وأيضاً تم عرض نموذج لإحدى المشروعات للطالبة خلود السيد.

إحتفالية اليوم العالمي أعضاء هيئة التدريس الإحتفال باليوم العالمي التكنولوجي الخبرات العلمية الدكتور مصطفى عبد الخالق الفاعل المؤتمرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

«ابدأ وازرع».. مبادرات مهمة لـ «حياة كريمة»

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى تصنيع الأجهزة التعويضية محليًا بغض النظر عن التكاليف

هل تساهم زيارة ماكرون لواشنطن في حل الخلافات الأوروبية - الأمريكية؟

عم علياء عامر يكشف حقيقة ما كتبته قبل وفاتها: «عفيفة شريفة»

جامعة مطروح: طفرة ملحوظة في الأبحاث المنشورة بالدوريات العالمية المفهرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى