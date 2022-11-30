آداب سوهاج تحتفل باليوم العالمى لنظم المعلومات الجغرافية

شهد د.مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات احتفالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الذي نظمه قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور كريم مصلح عميد الكلية السابق، والدكتور أحمد فوزي ضاحي رئيس قسم الجغرافيا و منسق الاحتفالية، ونخبة من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

فى بداية كلمته، قال د.مصطفى عبدالخالق، إن الجامعة تحرص على المشاركة فى الفعاليات العالمية، والاحتفالات العلمية للتعرف على كل ماهو جديد في مجالات العلوم وتطبيقاتها، موضحاً أن الجامعة تشارك فى الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، وهو يعتبر مبادرة جيدة لزيادة المعرفة عن استخدامات نظم المعلومات وتعزيز الوعي بتلك التكنولوجيا، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية في هذا المجال، إضافة إلى توضيح مدى امتداد هذا العلم وتطبيقاته في حياة المواطنين، ومناقشة المعوقات المتعلقة به، مختتماََ كلمته بتوجيه الشكر لكل القائمين على تنفيذ الفاعلية، ومتمنياً أن يحقق الحدث أهدافه فى تعريف المجتمع الجامعي والخارجي بأهمية علم نظم المعلومات الجغرافية.

وأشار د.محمد توفيق، إلى أن الاحتفالية هدفت إلى التعرف على استخدامات تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى مجالات الأبحاث والدراسات الجيولوجية والبيئية، وأيضاً رفع كفاءة المنتجات المخرجة رقمياََ وتحسين إدارة المعرفة عن مكونات أنظمة المعلومات المكانية، لافتاً إلى أن الدولة تهتم بتطبيق واستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لدورها الهام في تفسير العديد من الظواهر الطبيعية، وتقديم الخدمات والاستشارات الفنية في مجالات تقنية المعلومات، مثل الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية بمقاييس الرسم المختلفة، من أجل تقليل المخاطر من خلال استخدام أدوات التحليل المكاني في التنبؤ بالكوارث، إضافة إلى دعم متخذي القرار بالأدوات المؤهلة لاتخاذ أنسب الحلول للمشكلات الطبيعية.

وثمن عميد الكلية مجهودات الدكتور أحمد فوزي ضاحي رئيس قسم الجغرافيا والذي تقدم بمقترح لإنشاء مركزاََ لنظم المعلومات الجغرافية داخل الجامعة، والذي لاقى استحسان كبير من رئيس الجامعة، والذي بدوره أبدى موافقته على مقترح المشروع موجهاً بالبدء فى التنفيذ.

من جانبه، أوضح د.أحمد فوزي ضاحي أن برنامج الاحتفالية ضم العديد من الفعاليات، حيث انطلقت الجلسة العلمية برئاسة الدكتور كريم مصلح، وشملت محاضرة عن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية فى إدارة وتنظيم استخدامات الأرض للدكتور محمد علي محمد، وأخرى عن تطبيقات علم الجيوماتكس والتغيرات المناخية، وحاضر بها الدكتور محمد الراوي دندراوي، كما قدم علاء كليب تصور للخريطة التفاعلية لمشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج، بجانب مناقشة بحث نظم المعلومات الجغرافية والتعرف على آثار التغيرات المناخية والذي قدمته هاجر محمود، كما تناولت الدكتورة هالة محمد موضوع السكان ونظم المعلومات الجغرافية، وكذلك تحدثت هويدا حامد عن الذكاء الاصطناعي الجغرافي، كما اختتمت المناقشات ببحث عن الاتجاهات الحديثة فى نظم المعلومات الجغرافية للدكتور حمدي نبيه.

في نهاية الحفل، تم عرض فيديو توضيحي عن أنشطة القسم والبرامج الجديدة وقدمته جهاد عبد الناصر، وأيضاً تم عرض نموذج لإحدى المشروعات للطالبة خلود السيد.