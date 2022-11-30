الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالإسكندرية

ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

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وشن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الحملة من إزالة 3 حالات تعدٍ بعزبة 500، محسن الصغرى، والبكاتوشى عبارة عن أسوار من الطوب في المهد بإجمالي مساحات 600م2 تمت إزالتها بالكامل، كما واصلت الجهات المعنية بالحي إيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم التحفظ على كمية من الأخشاب بالعقار الكائن شارع البكباشي العيسوى، وكذا التحفظ على باب حديد وإيقاف أعمال تحويل غرفه لمحل بشارع المستجد، فضلًا عن فك شدة خشبية بالدور التاسع عشر بالعقار الكائن شارع إبراهيم السيد والتحفظ على كمية الأخشاب.

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ونفذ حي العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية بالعقار الكائن عزبة الهجانة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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الأجهزة التنفيذية الإسكندرية التعديات على الأراضي الزراعية المتابعة الميدانية البناء المخالف

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