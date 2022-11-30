الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة حلاق متهم بقتل سائق في الخانكة

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان، محاكمة حلاق متهم بقتل سائق «توك توك» بمنطقة القلج بمركز الخانكة، لجلسة 22 يناير المقبل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13304 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم محمد محمود حنفي، حلاق، 25 سنة، قتل المجني عليه أحمد أسامة عبد العزيز، سائق توك توك، عمدا مع سبق الإصرار.

وشرع في قتل المجني عليه إبراهيم محمود، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض-سكين- وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجده به محاولا التعدي عليه لقتله وذلك في مشاجرة.

محكمة جنايات بنها قتل سائق محاكمة حلاق مركز الخانكة منطقة القلج

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