إصابة 2 فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

أُصيب مواطنان، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الطيور باتجاه أسيوط، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا، يفيد بوقوع حادث بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي، اصطدمت بالرصيف، بعد كمين الطيور، في اتجاه أسيوط.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.