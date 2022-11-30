مفرمة بلاستيك تقتل عاملا فى مصنع بالشرقية

لقي عامل مصرعه إثر إصابته أثناء استعماله مفرمة البلاستيك داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر الجامعى، بوصول "عرفة. ز"، 35 عاما، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الشاب داخل مصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية الثالثة، أثناء استعماله مفرمة البلاستيك فحدثت إصابته التى أودت بحياته.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.