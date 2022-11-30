130 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأربعاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علىبعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 130 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة - أسيوط مدة 90 دقيقة

- أسيوط - أسوان مدة 90 دقيقة

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

وكان قد واصل واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تفقد الوزير، يرافقه رئيسا وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق، مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع «أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل»، وذلك في المسافة من حدائق أكتوبر حتى محطة المنيا بطول حوالى 228 كم، والتي تشمل 7 محطات "2 محطة سريع و5 محطات إقليمية".

وتابع الوزير التقدم في معدلات تنفيذ المحطات وأعمال تنفيذ جسر السكة، وتم معاينة نقطة الربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ مطروح عند حدائق أكتوبر، والتي ستكون محطة تبادلية بين الخطين، حيث سيكون مرور قطارات الخط الأول في هذه المحطة سطحيا والخط الثاني علويا، كما تفقد الوزير باقي قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق «الدائري الأوسطى والإقليمي والصعيد الغربي وبني مزار/ البويطي وديروط/ الفرافرة».

كما تفقد مواقع 7 محطات في هذه المسافة من إجمالي 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع.