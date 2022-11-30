صاحب محل يعتدي على عامل لخلافات بسبب الإيجار في الدقهلية

أصيب عامل بكافيتريا، بجروح قطعية نافذة بالبطن، اليوم الأربعاء، إثر وقوع مشاجرة مع صاحب المحل لخلافات بينهما لرفع القيمة الإيجارية بمركز الكردي بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي من مستشفى الكردي بوصول شخص يدعى «هاني . أ»، 25 عاما، عامل بكافتريا مصاب بجرح قطعي نافذ أعلى البطن، تم تحويله لمستشفى منية النصر المركزي ادعاء مشاجرة.



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي، إلى مكان البلاغ وبسؤال المصاب اتهم «محمود .ع»، 34 عامًا بالتعدي عليه بآله حادة - مطواة- وإحداث إصابته وذلك بسب اعتراضه على رفع قيمة إيجار الكافتريا التي يعمل بها.



بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بذات المضمون، وأرشد عن مكان السلاح، حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.