إطلاق النار على شاب فى العاشر بالشرقية

أصيب شاب بطلق ناري في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وجارِ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعى، بوصول "رضا. م"، 35 عاماً، مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والخدمة الطبية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب، إثر تعرضه لطلق ناري من آخرين بالقرب من عمائر الحى 15 بمدينة العاشر من رمضان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.