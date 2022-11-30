العثور على جثة سيدة مجهولة بأرض زراعية بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية بجوار أرض زراعية بمدينة بلبيس.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوجود جثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، مجهولة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية تقديم بلاغ لقسم شرطة بلبيس من أحد الأهالى بالعثور على جثة لسيدة بأرض زراعي خلف محطة وقود نطاق بندر مدينة بلبيس.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.