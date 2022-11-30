تبدأ 9 يناير.. محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2022، للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية بمطروح، والتي تبدأ في 9 يناير وتنتهي 25 يناير المقبل.

وأكد محافظ مطروح، ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات المرحلة الابتدائية، تبدأ يوم 9 يناير وتنتهي 12 يناير 2023، حيث تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة من 14 وحتى 18 يناير 2023، وامتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 9 يناير وحتى 12 يناير 2023 وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 9 يناير وتنتهي يوم 18 يناير المقبل وذلك لمدة ثمانية أيام بالتبادل بين الصفين.

وأضاف أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم 21 يناير حتى 25 يناير المقبل، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 14 يناير وحتى 25 يناير لمدة عشر أيام بالتبادل بين الصفين، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى بمدارس التعليم الفني، بكافة أنواعه يوم 9 يناير وتستمر حتى 25 فبراير المقبل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستكون أيام 3، 4، 5 يناير المقبل لكافة المراحل وامتحان النشاط العملي وتقويم الانشطة التربوية للتعليم العام والمواد العملية للتعليم الفنى قبل بدء الامتحان بأسبوعين وتعتبر يوم دراسى عادى وفق إمكانيات كل مدرسة وامتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات قبل بدء الامتحان بأسبوعين وتعتبر يوم دراسى عادى تحت اشراف التوجية الفنى المختص.

ولفت إلى أنه تم مراعاة استبعاد أيام الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة الأقباط، خلال وضع خطة الجداول الامتحانية، مع تكثيف الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذًا لتوجيهات محافظ مطروح.