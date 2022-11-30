حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42310 أطنان، تشمل 5570 طن أسمنت معبأ، و19617 طن يوريا، و17123 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45873 طنًَا، تشمل 7783 طن قمح، و1978 طن رخام، و7612 طن خردة، و1300 طن ذرة، و4000 طن صويا، و1000 طن نواتج، و10500 طن سلاج.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1590 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 533 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2962 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167372 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132553 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4419 شاحنة.