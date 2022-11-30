تركيب 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة فى جميع المحافظات بـ2,6 مليار جنيه

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول أبرز النتائج التى حققتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنفيذ قرارات مجلسى الوزراء والمحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، التى تهدف إلى ترشيد استخدام واستهلاك الطاقة بالمحافظات سواء كانت كهرباء أو غازا لتحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن ترشيد الطاقة هو واجب قومى على جميع المواطنين والجهات الحكومية والأهلية، وليس من باب الرفاهية، موضحا أنه كان لزاما اتخاذ قرارات الترشيد في ضوء أزمة الموارد والطاقة العالمية، وتأثير جائحة كورونا التى استمرت عدة سنوات وأيضا لمواكبة التغيرات المناخية الناتجة عن هذه الأزمات، مشيرا إلى ضرورة العمل على تطوير الموارد في المحافظات وحسن استغلالها وتشجيع الاستثمار ووضع خطط لتحسين البيئة وأن يكون لكل قيادة محلية رؤية وبصمة واضحة ومميزة في تطوير الوحدة المحلية المسئول عنها مع الالتزام التام بقرار الترشيد.

وأكد اللواء هشام آمنة أن التقرير الذى تلقاه حول تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء أوضح أن الوزارة قامت بتركيب 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة في جميع المحافظات بتكلفة حوالى 2,6 مليار جنيه أسهمت فى تحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليارات جنيه، كما تم ترشيد استهلاك الكهرباء الخاصة بأعمدة الأنارة العامة بمعظم الشوارع والميادين بنسبة تتراوح بين 12-50% من أعمدة الإنارة حيث بلغ متوسط عدد كشافات الإنارة التى لم يتم إضائتها 700 ألف كشاف يومى، موضحا أن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، تم بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم، مشددا على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة ومتابعة تشغيلها لضمان عدم إنارتها فى الشوارع نهارا دون المواعيد المقررة للتشغيل، وكذلك تخفيض إنارة الإعلانات المضاءة بمعظم المحاور الرئيسية بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية وكذا الالتزام بمواعيد فتح وغلق للمحال العامة والتجارية والمطاعم والكافيهات الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة لافتا إلى أنه تم التنبيه عليهم بتخفيض الإضاءة الداخلية والخارجية المستخدمة في واجهات المحلات كما يتم المرور اليومى من خلال رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين، مما أسفرعن تشميع أكثر من 250 ألف محل تجارى وتحرير ما يزيد على 12 ألف محضر لغير الملتزمين بمواعيد الغلق.