مجمع الروم الارثوذكس يمنع المواطنين غير القبارصة من التصويت فى انتخابات الكنيسة

قال المركز الإعلامي لكنيسة الروم الارثوذكس بكرسي الإسكندرية وسائر أفريقيا في بيان له إنه وفقًا لقرار صادر عن المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية القبرصية، برئاسة المتروبوليت جورجيوس مطران بافوس بصفته كبير رؤساء الأساقفة، يُمنع المواطنون غير القبارصة من التصويت في الانتخابات المقبلة لرئيس الكنيسة.

في نفس السابق، كان التصويت مفتوحًا للمسيحيين الأرثوذكس الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق والذين عاشوا في قبرص لمدة عام واحد على الأقل والذين سجلوا للتصويت.

ومع ذلك، قرر السينودس أمس أنه "بسبب مسائل غير متوقعة نشأت وتجاوز الجداول الزمنية الموضوعة"، قصر التصويت على المواطنين القبارصة فقط، "بحيث يمكن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها".

قرر المجمع المقدس، بالأغلبية المطلوبة لتعديل النظام الأساسي، عدم قبول طلبات تسجيل المسيحيين الأرثوذكس الأجانب في القوائم الانتخابية، حيث أن هناك عدد كبير من السكان الروس في ليماسول يبلغ حوالي 50000 شخص، غير السكان الأوكرانيين المتواجدين فيها، وكثير منهم ليسوا قبارصة، وبالتالي لن يُسمح لهم بالتصويت.

وشهد اجتماع المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودورس الثاني، تكريم كل من المتروبوليت يوانيس مطرانية زامبيا والمتروبوليت بندليمون مطران نفكراتيذوس والسكرتير الأول للمجمع المقدس على خدمتهما للبطريركية، كذلك المتروبوليت إينوسنتيوس مطران بوروندي ورواندا شرق الكونغو بمناسبة مرور عشر سنوات على توليه رئاسة الإبراشية.