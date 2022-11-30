الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مجمع الروم الارثوذكس يمنع المواطنين غير القبارصة من التصويت فى انتخابات الكنيسة

الروم الارثوذكس
الروم الارثوذكس
ads

قال المركز الإعلامي لكنيسة الروم الارثوذكس بكرسي الإسكندرية وسائر أفريقيا في بيان له إنه وفقًا لقرار صادر عن المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية القبرصية، برئاسة المتروبوليت جورجيوس مطران بافوس بصفته كبير رؤساء الأساقفة، يُمنع المواطنون غير القبارصة من التصويت في الانتخابات المقبلة لرئيس الكنيسة.

في نفس السابق، كان التصويت مفتوحًا للمسيحيين الأرثوذكس الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق والذين عاشوا في قبرص لمدة عام واحد على الأقل والذين سجلوا للتصويت.

ومع ذلك، قرر السينودس أمس أنه "بسبب مسائل غير متوقعة نشأت وتجاوز الجداول الزمنية الموضوعة"، قصر التصويت على المواطنين القبارصة فقط، "بحيث يمكن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها".

قرر المجمع المقدس، بالأغلبية المطلوبة لتعديل النظام الأساسي، عدم قبول طلبات تسجيل المسيحيين الأرثوذكس الأجانب في القوائم الانتخابية، حيث أن هناك عدد كبير من السكان الروس في ليماسول يبلغ حوالي 50000 شخص، غير السكان الأوكرانيين المتواجدين فيها، وكثير منهم ليسوا قبارصة، وبالتالي لن يُسمح لهم بالتصويت.

وشهد اجتماع المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودورس الثاني،  تكريم كل من المتروبوليت يوانيس مطرانية زامبيا والمتروبوليت بندليمون مطران نفكراتيذوس والسكرتير الأول للمجمع المقدس  على خدمتهما للبطريركية، كذلك المتروبوليت إينوسنتيوس مطران بوروندي ورواندا شرق الكونغو بمناسبة مرور عشر سنوات على توليه رئاسة الإبراشية.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

اليوم.. محاكمة ليلى غفران في اتهامها بسب والتشهير بمحاميها السابق

ريحانة الجنة.. أول صورة للطفلة ياسمين أدهم «شهيدة العلم» فى قنا

وزير الإسكان: «العمارة الخضراء» فى مصر من المبادرات الرائدة بإفريقيا

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية