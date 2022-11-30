توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط بالسعودية

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة لمشروع "الشعيبة 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية"، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2060 ميجاوات، مع شركة "الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية" المملوكة لشركة "أكوا باور"، وشركة المياه والكهرباء القابضة "بديل" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

ويبلغ سعر شراء الطاقة للمشروع 6.72 هلالات لكل كيلووات ساعة، ومن المتوقع أن يسهم في تزويد نحو 350 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية.

يأتي المشروع ضمن استراتيجية المملكة؛ لتحقيق عدد من المستهدفات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة وإشراف مباشر من وزارة الطاقة السعودية، التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة في مختلف مشاريعها، والوصول إلى المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال تنويع مصادر الطاقة وتوطين مكونات القطاع، وذلك ضمن خطط تطوير قطاع الكهرباء الطموحة.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية السعودية.

ويُعد المشروع خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، وسيُسهم في الوصول إلى المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء، من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتطوير محطات غازية عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% بحلول عام 2030.

بدأت المملكة العربية السعودية قصة نجاحها في عام 2016 برؤية مبنية على مكامن قوتها وقدراتها، وأسمت القصة "رؤية 2030" التي حققت خلال أول خمسة أعوام نتائج ملموسة.

رؤية 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع اعتماده على النفط في حدوده الدنيا، وتعويضه بالاقتصاد غير النفطي المتجه أكثر إلى قطاعات السياحة والصناعات الثقيلة، والزراعة، والتكنولوجيا والمعلومات.

وحتى عام 2021، واصلت رؤية السعودية 2030 تحقيق أهدافها لتنويع مصادر الدخل المحلي وزيادة نمو الاقتصاد، حيث عملت الحكومة على تطبيق السياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي للمملكة وتقوية وضعها المالي.