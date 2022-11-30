الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط بالسعودية

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
ads

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة لمشروع "الشعيبة 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية"، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2060 ميجاوات، مع شركة "الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية" المملوكة لشركة "أكوا باور"، وشركة المياه والكهرباء القابضة "بديل" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. 

ويبلغ سعر شراء الطاقة للمشروع 6.72 هلالات لكل كيلووات ساعة، ومن المتوقع أن يسهم في تزويد نحو 350 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية.

يأتي المشروع ضمن استراتيجية المملكة؛ لتحقيق عدد من المستهدفات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة وإشراف مباشر من وزارة الطاقة السعودية، التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة في مختلف مشاريعها، والوصول إلى المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال تنويع مصادر الطاقة وتوطين مكونات القطاع، وذلك ضمن خطط تطوير قطاع الكهرباء الطموحة.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية السعودية. 

ويُعد المشروع خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، وسيُسهم في الوصول إلى المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء، من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتطوير محطات غازية عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% بحلول عام 2030. 

بدأت المملكة العربية السعودية قصة نجاحها في عام 2016 برؤية مبنية على مكامن قوتها وقدراتها، وأسمت القصة "رؤية 2030" التي حققت خلال أول خمسة أعوام نتائج ملموسة.

رؤية 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع اعتماده على النفط في حدوده الدنيا، وتعويضه بالاقتصاد غير النفطي المتجه أكثر إلى قطاعات السياحة والصناعات الثقيلة، والزراعة، والتكنولوجيا والمعلومات.

وحتى عام 2021، واصلت رؤية السعودية 2030 تحقيق أهدافها لتنويع مصادر الدخل المحلي وزيادة نمو الاقتصاد، حيث عملت الحكومة على تطبيق السياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي للمملكة وتقوية وضعها المالي.

الشركة السعودية إنتاج الكهرباء الطاقة المتجددة رؤية السعودية 2030 قطاع الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

اليوم.. استكمال محاكمة مبروك عطية في اتهامه بازدراء الأديان

توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط بالسعودية

3 فرص أمام غانا لمصاحبة البرتغال إلى دور الـ 16 بكأس العالم 2022

مجلة أمريكية: مقبرة في جبانة «قبة الهوا» تكشف أسرار السنة الشمسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك في مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية