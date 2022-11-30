الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تاريخ مواجهات هولندا فى دور الـ 16 بكأس العالم قبل لقاء أمريكا

منتخب هولندا
منتخب هولندا
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يعجز المنتخب الهولندي حتى الآن، عن تحقيق لقب بطولة كأس العالم مثل أقرانه فى أروبا، برغم أنه يمتلك سجلا مميزا فى تاريخ منافسات كأس العالم طوال مشاركاته الـ10 السابقة، والتي لم يسبق فيها أن خرج من الدور التمهيدى سوى في مناسبتين فقط خلال بطولتى 1930 و1934، ومع كل ذلك لم يسبق أن حقق اللقب المونديالي، رغم وصوله للمباراة النهائية في 3 مناسبات سابقة.

يشارك منتخب الطواحين الهولندية في كأس العالم للمرة الـ 11 في تاريخه، وحقق لقب الوصيف 3 مرات والمركز الـ3 مرة والرابع مرة.

وتواجه هولندا بقيادة المخضرم لويس فال جال اختباراً صعبا أمام المنتخب الأمريكي في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، وتأمل في تخطي منافسات ذات الدور للوصول لأبعد نقطة في المونديال.

تواجد منتخب الطواحين 8 مرات في دور الـ 16 نجح في تخطيه في 6 مناسبات وخسر في 2.

جاءت بداية مشاركة هولندا في كأس العالم بداية من النسخة الأولي عام 1930 وخرج من الدور الأول وتكرر الأمر في نسخة 193، وظهر في نسخة 1974 بعد غياب طويل بقيادة الأسطورة يوهان كرويف، ووصل للمباراة النهائية إلا أنه خسرها وتكرر الأمر في نسخة 1978 وحصل علي مركز الوصيف.

تكرر غيابه في نسختي 1982 و1986 لعدم تأهله، وعاد في نسخة 1990 وخرج من دور الـ 16، كما خسر في ربع نهائي نسخة 1994، وحصل علي المركز الرابع في نسخة 1998، ولم يتأهل لنسخة 2002 ، وجاء وصيفا في نسخة 2010، وثالثا في نسخة 2014 ، فيما لم يتأهل لمونديال 2018.

وتقام مباراة هولندا وأمريكا في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم، السبت، 3 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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