الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«رحلة رائعة».. موقع بريطانى يدعو إلى اكتشاف أسرار الهرم الأكبر

الهرم الأكبر
الهرم الأكبر
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دعا موقع Time Out البريطاني إلى اكتشاف أسرار الهرم الأكبر في مصر في جولة افتراضية، وقال إنها تمنحك رحلة رائعة لاكتشاف التاريخ وعجائب العالم القديم.

قال الموقع هل رغبت دائمًا في إلقاء نظرة حول هرم مصري ولكنك لم تنجح مطلقًا في الوصول إلى الجيزة؟ ها هي فرصتك لإلقاء نظرة خاطفة، يمكنك الآن القيام بجولة افتراضية مجانية في الهرم الأكبر في الجيزة - وحتى عبر الإنترنت ، فهي مذهلة جدًا.

على موقع ويب يسمى Giza.Mused، تمنح الجولة المشاهدين نظرة شاملة على أحد أشهر الأهرامات في مصر فإنه يعرض "التصميم الداخلي بالكامل" في شكل رقمي ثلاثي الأبعاد، حيث يأخذ الحاضرين في الجولة الافتراضية عبر غرفة الملك في الجزء العلوي، وغرفة الملكة في الوسط وغرفة تحت الأرض، والتي يتم قطعها في القاعدة الصخرية تحتها

ذكر الموقع في تقريره، أن ما يميز الهرم الأكبر في الجيزة - على الرغم من أنه من الواضح أنه "عظيم" وكل شيء؟ حسنًا، إنه أكبر هرم في مصر ويبلغ ارتفاعه أكثر من 138 مترًا، وتم تشييده منذ حوالي 4600 عام ، ويضم قبر الأسرة الرابعة لفرعون خوفو وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم (والعجائب القديمة الوحيدة التي لا تزال قائمة).

وعن تاريخ الهرم الأكبر، قال الموقع إنه يُعتقد أن الفرعون خوفو بدأ فورة البناء لأول مرة في حوالي 2550 قبل الميلاد، مشيرا إلى أنه هو الأكبر على وجه الأرض بارتفاع 481 قدما، وأكد تطور التصميم في عهد المصريين القدماء ظهر جليا في تصميم الأهرامات الأصغر.

وأضاف "اليوم عندما ننظر إلى كيفية بناء هذه الأهرامات فهو مجرد أمر محير للعقل، لا يزال العلماء يتجادلون حول مدى إمكانية البدء حتى في مشروع بناءه، ولكن كما هو الحال مع كل شيء، هناك تفسير ما، بالرغم من الصعب علنا رؤيته. لكننا نعلم الآن أن العمال المصريين كانوا ماهرين ويتلقون تغذية جيدة."

وتابع: "واصل ابن خوفو المسمى فرعون خفرع بناء هرم الجيزة الثاني جنبًا إلى جنب مع تمثال أبو الهول الشهير، منحوتة من الحجر الجيري، هذه الصورة لمخلوق أسطوري تظهر رأس فرعون على جسد أسد، فيما تقول أحد المعتقدات أن أبو الهول موجود هناك ليقف حراسة لمجمع المقبرة القديمة".

الأهرامات الافتراضية التصميم الداخلى العالم القديم المصريين القدماء المصريين

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وائل لطفي

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