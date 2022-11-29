اتحاد الصناعات: نطالب بمهلة زمنية كافية لتطبيق مبادرات البنك المركزى

قال محمد البهى عضو مجلس اتحاد الصناعات، إن ارتفاع مؤشر التضخم عالمياً أثر على الصناعة بشكل سلبي للغاية، معبرًا: "ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج أصبحت تشكل عبئا على الصناعة وهناك صناعات كثيرة ستصاب بالشلل".

المبادرات الصناعية

وأكد البهي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه كان لا بد من إخطار المجتمع الصناعى بإلغاء المبادرة أو إلغائها بشكل تدريجى، هناك البعض حصل على تسهيلات لاستيراد خامات أو آلات والقرار الصادر من البنك المركزى أن ما تم الحصول عليه سيتم سداده بسعر المبادرة.

مبادرات البنك المركزي

وأضاف في حديثه، أنه يطالب الجميع بالمساواة مع المشروعات الصغيرة بنسبة 5%، إضافة إلى ضرورة الحصول على مهلة زمنية كافية لتطبيق مبادرات البنك المركزي.

وأوضح: "مثلا لو هستورد آلات بمليون جنيه وحصلت على 100 ألف جنيه سيسدد هذا المبلغ بفائدة 8 % أما باقى المبلغ سيسدد بضعف سعر فائدة المبادرة ، وزارة المالية لديها مشاكل أكثر منا وإحالة الأمر لوزارة المالية اعتقد أنها ليس لديها الحلول، والانكماش الذى حدث أدى إلى تناقص الإيرادات ونتمنى مد المبادرة إلى عامين أو ثلاثة للوصول إلى السعر العادل للفوائد، وإذا كان هذا طلب صندوق النقد كان لا بد من إعطاء مهلة للتنفيذ".