الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اتحاد الصناعات: نطالب بمهلة زمنية كافية لتطبيق مبادرات البنك المركزى

محمد البهى
محمد البهى
ads

قال محمد البهى عضو مجلس اتحاد الصناعات، إن ارتفاع مؤشر التضخم عالمياً أثر على الصناعة بشكل سلبي للغاية، معبرًا: "ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج أصبحت تشكل عبئا على الصناعة وهناك صناعات كثيرة ستصاب بالشلل".

المبادرات الصناعية 

وأكد البهي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه  كان لا بد من إخطار المجتمع الصناعى بإلغاء المبادرة أو إلغائها بشكل تدريجى، هناك البعض حصل على تسهيلات لاستيراد خامات أو آلات والقرار الصادر من البنك المركزى أن ما تم الحصول عليه سيتم سداده بسعر المبادرة.

مبادرات البنك المركزي 

وأضاف في حديثه، أنه يطالب الجميع بالمساواة مع المشروعات الصغيرة بنسبة 5%، إضافة إلى ضرورة الحصول على مهلة زمنية كافية لتطبيق مبادرات البنك المركزي.

وأوضح: "مثلا لو هستورد آلات بمليون جنيه وحصلت على 100 ألف جنيه سيسدد هذا المبلغ بفائدة 8 % أما باقى المبلغ سيسدد بضعف سعر فائدة المبادرة ، وزارة المالية لديها مشاكل أكثر منا وإحالة الأمر لوزارة المالية اعتقد أنها ليس لديها الحلول، والانكماش الذى حدث أدى إلى تناقص الإيرادات ونتمنى مد المبادرة إلى عامين أو ثلاثة للوصول إلى السعر العادل للفوائد، وإذا كان هذا طلب صندوق النقد كان لا بد من إعطاء مهلة للتنفيذ".

محمد البهي اتحاد الصناعات دي ام سي مساء دى ام سى ارتفاع الأسعار مبادرات الصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

مصادر: اختيار المهندس أشرف دسوقي نائب لشركة شمال القاهرة للشبكات

مصرع زوجين وإصابة طفلتهما فى حادث مرورى بمركز بلبيس

«المترو»: المواطنون يساعدون الباعة الجائلين على التواجد داخل العربات

وزير السياحة والآثار يلتقي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية